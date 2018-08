La rixe des rappeurs Booba et Kaaris à Orly déchiffrée sur le Web

Cet après-midi, le hall 1 de l'aéroport d'Orly-Ouest a été le théâtre d'une bagarre spectaculaire entre les rappeurs Booba et Kaaris. Ce qui a engendré toute une vague de blagues et mèmes sur les réseaux sociaux.

Après que les rappeurs Booba et Kaaris se sont battus mercredi en salle d'embarquement du hall 1 de l'aéroport d'Orly-Ouest, les internautes semblent eux aussi s'être lancés dans une bataille, mais de blagues. La scène de l'altercation, qui a entraîné des retards de vol et une fermeture temporaire du hall et a été diffusée en ligne, a été attentivement observée par le public, et parfois même très attentivement.

Bilan: 2 blessés pour kaaris, 2 blessés pour booba prochain round dans un prochain lieu atypique — viande de kebab (@Ophlprr) 1 августа 2018 г.

Ensuite, certains ont supposé comment les faits s'étaient en réalité déroulés.

D'autres ne se sont pas retenus d'accuser les rappeurs qui ont perturbé le calme et le fonctionnement de l'aéroport.

Il faut le dire avec la plus grande clarté: Booba et Kaaris, deux rappeurs qui ont bloqué des vols à Orly, sont des voyous. Rien ne peut justifier leur comportement de racaille. — L'informatrice zélée (@Linformatrice) 1 августа 2018 г.

D'autres encore sont allés plus loin, supposant les conséquences qu'entraînerait l'incident.

Certains n'ont pas tardé à imaginer qui pourrait également participer à la rixe…

… ou ont proposé d'imaginer d'autres protagonistes.

La polémique entourant l'ancien collaborateur du Président de la République, Alexandre Benalla, ne pouvait pas ne pas émerger dans ce contexte favorable.

Finalement, certains ont vu dans cette bagarre une allégorie d'une humeur précise ou même une campagne publicitaire.

Les rappeurs Booba et Kaaris avec leur entourage se sont battus mercredi dans l'après-midi, aux environs de 15h00, dans le hall 1 en salle d'embarquement de l'aéroport d'Orly-Ouest. 14 personnes, dont les deux artistes, ont été interpellées et 13 placées en garde à vue, selon les médias.