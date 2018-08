Un homme tire une dizaine de fois sur des internes d'un hôpital à Marseille, des blessés

Un homme a tiré une dizaine de coups de feu contre des médecins de l'hôpital de la Timone, à Marseille, faisant deux blessés. Une étudiante n'a été que légèrement touchée et le second, plus sévèrement atteint dans le cou. Le tireur a été interpellé et placé en garde à vue.