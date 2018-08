Il se fait arracher l’oreille dans un bus de Paris, «l’organe n’a pas été retrouvé»

Une agression barbare a eu lieu mardi matin dans un bus de nuit à Paris, raconte Le Parisien. À six heures du matin, dans le bus de nuit de la RATP, le Noctilien, au niveau du 27, boulevard de Magenta, non loin de la gare de l'Est (Xe arrondissement), une bagarre a éclaté et un voyageur a… arraché l'oreille d'un autre homme.

La victime à l'oreille arrachée a été conduite d'urgence à l'hôpital, son pronostic vital n'est pas engagé. Toutefois, «l'organe n'a pas été retrouvé».

C'était «un malheureux différend entre SDF», écrit le journal en se référant à un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. «C'est tout le côté de l'oreille qu'il lui a arraché, tout du long, sur cinq bons centimètres».

À l'issue de sa garde à vue, l'agresseur a été placé à l'Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) de Paris.