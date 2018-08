En Normandie, une résidence de la famille la plus riche de la France a été cambriolée

Un couple de retraités de la famille Hermès a été cambriolé dans sa résidence près de Dieppe, en Normandie. Des voleurs ont pénétré de nuit dans la propriété du couple et ont dérobé des objets personnels, dont des bijoux et de l'argent liquide, ainsi que les codes d'entrée de leur résidence parisienne, rapporte l'AFP.

© Sputnik . Maï Natchinkine Se sentir un peu roi: les plus célèbres vols de symboles du pouvoir ces dernières années

Le cambriolage a eu lieu vers 2h du matin, quand les malfrats masqués et gantés ont séquestré et terrorisé cet homme de 87 ans et sa compagne de 83 ans. Puis ils ont libéré leurs victimes et sont repartis avec le butin.

Le montant du préjudice est en train d'être établi. D'après le parquet de Rouen, une enquête a été ouverte pour «vol avec effraction, séquestration suivie d'une libération volontaire». La Brigade de recherches de Rouen a été saisie des investigations.

L'entreprise Hermès a été fondée par Thierry Hermès avec la première manufacture installée à Paris en 1837 où étaient confectionnés et vendus des équipements pour les chevaux. Au XXe siècle, Hermès est devenu l'un des producteurs les plus connus de marchandises du luxe. Aujourd'hui, le groupe Hermès, connu pour ses carrés de soie et ses sacs, réalise un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros.