Selon Macron, le rêve de Poutine serait de «démanteler l'UE»

Le locataire de l'Élysée s'est exprimé dans une interview accordée à la chaîne de télévision suédoise SVT au sujet de son homologue russe.

M. Macron, dont les propos ont été publiés initialement en suédois, a déclaré que les discussions avec la Russie étaient nécessaires et qu'il respectait le Président russe, affirmant toutefois que Vladimir Poutine rêvait de «démanteler l'Union européenne».

«Je respecte Vladimir Poutine et je suis l'un des dirigeants qui dit que nous devons construire une nouvelle architecture de sécurité et de défense avec la Russie. Nous avons besoin de cette discussion avec la Russie», a expliqué Emmanuel Macron.

Il a cependant poursuivi en opposant les valeurs européennes à celles de la Russie et a exprimé son avis sur les aspirations du leader russe.

«Mais le rêve de Poutine est de démanteler l'Union européenne», a ainsi déclaré M.Macron.

Le Président français a ensuite souligné qu'il respectait le chef du Kremlin et était constamment en contact avec lui mais que «la Russie n'était pas un exemple du point de vue des droits de l'Homme».

Vladimir Poutine avait auparavant dit que la Russie n'avait pas l'intention de créer des divisions en Europe, et qu'au contraire, Moscou était intéressé par une Union européenne unie et prospère car c'était son partenaire économique et commercial le plus important.