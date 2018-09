Macron dans un collège pour la rentrée scolaire: des «agents» russes parmi les élèves?

Ce lundi matin, Emmanuel Macron a visité le collège Jules Renard de Laval, accompagné du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et de la secrétaire d'État chargée des handicapés Sophie Cluzel. Ils sont notamment entrés dans une classe de 6ème composée d'une trentaine d'élèves. La visite a été immortalisée par d'innombrables vidéos et photos. L'une d'entre elles ne semble pas avoir jusqu'ici attiré l'attention des utilisateurs. On y voit au premier rang un écolier portant un T-shirt sur lequel est écrit «2018 FIFA World Cup Russia».

Le déplacement du Président de la République a tout de même suscité un débat, notamment sur l'état d'esprit des élèves qui l'ont accueilli.

Le jeu du portrait chinois avec le Président a amusé tant les élèves que les adultes présents: Emmanuel Macron a répondu que s'il était un animal, il serait un chien et que s'il était un plat, il serait une blanquette de veau.

La discussion en classe a également abordé le sujet de la présidence, mais n'a pas beaucoup contribué mieux éclairer la personnalité du dirigeant.

#Rentree2018 #Laval: Toujours le même rituel. Chaque année, le Président de la République se rend dans une classe pour un exercice de com'. Misère de la politique. #Macron est content, les images sont belles… Et pour lui, c'est l'essentiel. https://t.co/7GxPD1qRZd — Europhobe (@Europhobe) 3 сентября 2018 г.

Macron en déplacement à Laval, en marge d'une rentrée cauchemardesque

Une expression du visage qui en dit long sur sa perplexité face au proche avenir! pic.twitter.com/SDCJcAeIfc — Jean-Louis TRCT (@GianluigiTRCT) 3 сентября 2018 г.

Triste rentrée pour les enfants du collège Jules Renard à Laval obligé d’écouter Macron et de bouffer du cordon bleu à la cantine à midi avec lui — PERRIN (@subversifperrin) 3 сентября 2018 г.

Les mesures de sécurité et les préparatifs des élèves pour la venue du Président n'ont pas non plus été ignorés.

Cimer macron pour ce blocus a Laval dès me matin j'ai pu louper ma rentrée — Misto ~ (@Mist0kus) 3 сентября 2018 г.

Macron qui nous bloque la route à Laval 😂 — Pauline Leblanc (@Leblan20Pauline) 3 сентября 2018 г.

Répondant à la question d'un élève qui voulait savoir pourquoi il avait décidé d'être Président, Emmanuel Macron a déclaré qu'il «avait envie de faire des choses pour son pays» dont il était fier, ainsi que «pour l'Europe». Surtout «parce qu'on est à un moment particulier de notre histoire et que j'avais envie de convaincre les gens que c'était possible de le faire», a-t-il ajouté.