«Le gladiateur Benalla adoubé par Macron» et d’autres perles de l’#AffaireBenallaEnTableau

Et si l’on faisait preuve d’un peu d’imagination et qu’on incrustait des épisodes de la retentissante affaire Benalla dans les peintures de célèbres artistes, à quoi cela ressemblerait-il ? Voici Alexandre en gladiateur, en messie, en Mona Lisa ou bien encore en Marianne, et on en passe et des meilleures.