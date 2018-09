Le top 5 des prénoms les plus populaires en Seine-Saint-Denis l’année prochaine révélés

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) vient de dévoiler les prénoms qui seront populaires chez les filles et les garçons en Seine-Saint-Denis l'année prochaine, a annoncé ce lundi BFM TV.

Ceux qui prévoient de devenir parents en 2019 sont sans doute d'ores et déjà à la recherche d'un prénom pour leur petite fille ou petit garçon. L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a publié les prénoms qui ont été le plus donné l'an dernier en Seine-Saint-Denis et qui seront probablement encore très répandus dans les maternités en 2019, a révélé BFM TV.

De quoi aider les futurs parents, tant ceux qui souhaitent éviter un prénom trop commun que ceux qui veulent au contraire un prénom en vogue.

Les prénoms masculins les plus plébiscités en Seine-Saint-Denis sont Mohamed, avec 266 naissances enregistrées en 2017, Adam, Ibrahim, Rayan et Ismaël. Pour les filles, ce sont les Lina, avec 139 naissances enregistrées en 2017, Aya, Yasmine, Sofia et Inaya qui seront nombreuses sur les bancs de l'école dans quelques années, avec 266 naissances enregistrées l'année dernière.