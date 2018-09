Le dangereux virus du Nil occidental se propage en France

20 cas d'infection humaine au virus du Nil occidental (West Nile) ont été détectés dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a indiqué l'Agence régionale de santé. Et si jusqu'ici les cas étaient identifiés dans les Alpes-Maritimes, c'est maintenant un Vauclusien qui vient d'être atteint, a-t-elle ajouté.

«L'Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) informe qu'à ce jour, et depuis le 7 juillet 2018, vingt cas d'infection à virus West Nile ont été identifiés en région PACA, principalement dans les Alpes-Maritimes mais également dans le Vaucluse qui a recensé un premier cas d'infection», a indiqué l'ARS dans un communiqué du 24 septembre.

Les experts français soulignent que, «d'après le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la circulation du virus West Nile est plus précoce et plus importante en 2018 que les années précédentes en Europe et dans les pays voisins».

Les médecins sont appelés à faire preuve de vigilance et à signaler tout nouveau cas suspect. En outre, des mesures de sécurisation des dons de sang et d'organes dans les Alpes-Maritimes et le Vaucluse ont temporairement été mises en œuvre.

La fièvre du Nil occidental est une maladie virale transmise par les moustiques. Elle est dangereuse parce qu'elle peut provoquer des complications neurologiques graves, entraîner la méningite, l'encéphalite ou la paralysie et, en cas d'absence de soins, peut même être mortelle. Les principaux symptômes sont des maux de tête, la fatigue, des douleurs musculaires, des nausées, des vomissements, une éruption cutanée et le gonflement des ganglions.

La maladie a une période d'incubation de 14 jours au bout desquels le sujet infecté commence à ressentir les symptômes. Aucun vaccin ou traitement n'est connu à l'heure actuelle.

À ce jour, la fièvre du Nil occidental se répand largement dans les pays de l'Union européenne. Et si la République tchèque n'a enregistré qu'un cas de maladie sur son territoire, une première depuis 2013, on compte parmi les pays les plus touchés la Hongrie, l'Italie, la Grèce et la Roumanie.