Elles vont à un rassemblement pro-migrants avant de se faire agresser… par des migrants

C'est l'histoire rocambolesque du week-end. Comme le relate le Métropolitain, deux femmes âgées d'une cinquantaine d'année se sont rendues le 6 octobre au rassemblement organisé en soutien de l'Aquarius à Montpellier.

Le bateau sillonne la Méditerranée en apportant son aide aux migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. Sur le chemin du retour, elles ont été attaquées par trois mineurs étrangers non accompagnés âgés de 13 à 15 ans. Un passant, commerçant local et témoin de la scène, est intervenu alors qu'il circulait à scooter avec son fils.

«Je venais d'aller le récupérer à son cours de boxe, quand dans la rue Marceau, entre Gambetta et Jeu de Paume, j'ai entendu des cris de femmes et j'ai aperçu deux dames de 50 à 60 ans courir dans le hall d'un immeuble poursuivies par trois jeunes. Le trio est ressorti et a détalé, après avoir arraché le collier en or autour du cou de l'une des victimes. J'ai aussitôt déposé mon fils auprès des deux dames pour les rassurer et à scooter, j'ai pris en chasse les trois individus qui couraient sur les trottoirs du boulevard du Jeu de Paume. Deux policiers municipaux en patrouille, témoins de cette course-poursuite sont intervenus au moment où je venais de coincer deux des agresseurs. Ils ont eu leur attention attirée par ce remue-ménage», a-t-il confié au Métropolitain.

Finalement, les agresseurs ont été appréhendés et le collier en or restitué à sa propriétaire.