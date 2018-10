Au moins un mort et un blessé grave dans une fusillade dans un bar à Toulouse

Une fusillade dans le bar PMU le Papus du quartier de la Faourette, à Toulouse, a fait un mort et deux blessés dont l’un se trouve dans un état grave, indique La Dépêche du Midi.

Le quotident a contacté un témoin qui a déclaré avoir entendu «des coups de feu» et avoir vu «deux gars prendre la fuite sur un deux-roues».

«Avant la fusillade, c'était calme quelques personnes à droite à gauche et une fois les coups de feu, les gens ont commencé à se rapprocher du bar pour en savoir plus. Et à l'arrivée des flics, CRS et des ambulances, ils ont fait reculer les gens et ont installé un périmètre de sécurité», a-t-il précisé au quotidien.