«2 semaines de salaire pour Pogba»: la bague de champion des Bleus déchaîne le Net

Les Bleus prévoient de faire confectionner pour chacun de leurs joueurs une bague de champion du monde, renvoyant à celle qui est remise aux champions de NBA. L'initiative a été formulée par un groupe de joueurs, notamment Antoine Griezmann et Paul Pogba, fans de basketball américain, aurait déclaré le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, à l'agence.

L'agence a rappelé que le journal L'Équipe avait fait état de débats pour savoir si c'est la Fédération française de football (FFF) qui devait régler la note, mais que Le Parisien avait révélé que c'est Paul Pogba qui avait décidé de payer.

Le Figaro a précisé pour sa part que la valeur de ce genre de bijou était estimée à 8.000 euros.

Le président de la FFF, Noël Le Graët, aurait indiqué au quotidien Le Parisien que l'instance prendrait en charge le coût de rapatriement des bijoux des États-Unis vers la France, ainsi que leur redistribution auprès des 23 Bleus, ce qui «représente une enveloppe d'environ 10.000 euros à la charge de la FFF».

L'idée n'est pas restée sans réaction sur la Toile et les avis sont partagés.

Les uns approuvent inconditionnellement.

Pogba et Griezmann sont fan de NBA et tu gagne une bague quand tu as le titre donc c'est une bonne idée. Après je sais pas si ça a un rapport. C'est pas débile

D’autres évaluent le prix et proposent des esquisses.

#20hfoot @pascalriche Une bague de champion NBA coûte entre 15000 et 40000$ pièce selon la monture et le sertissage

Mais ce sont surtout les critiques qui abondent.

Les uns s’élèvent contre l’idée même.

D’autres critiquent le prix.

Griezmann et Pogba qui demandent une participation de la FFF pour des bagues en or mdrrrrrrrrrrrr La FFF ferait mieux de garder cet argent pour aider les clubs amateurs ou construire des terrains de foot pour les jeunes. "Grizou" touche 20M€/an, qu'il les achète!

Certains blâment l’aspect des bagues.

Ok pour une bague. Mais franchement, elle est horrible. On dirait une pub pour la fédération de foot. De plus, c’est écrit en anglais dessus, pourquoi on est anglais? Bref cette création est une faute de goût.