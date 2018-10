One Voice: «L’éthique de la chasse est la mort, ce n’est ni un art de vivre ni un loisir»

A l’appel de l’association de protection animale One Voici, plus de 40 associations ont décidé de manifester pour interpeller le gouvernement. En effet, elles souhaitent dénoncer la pratique de la chasse et rappeler que « la très grande majorité de nos concitoyens réprouve cette pratique archaïque». Sputnik était sur place.

Ce samedi 13 octobre, à l'appel de One Voice, plus de 40 associations de protection animale dont L214, Action Nature, Alliance anti-corrida ou encore l'Alliance des opposants à la chasse, ont décidé de se mobiliser à Paris, place de la République, pour dénoncer la pratique de la chasse. En effet, selon ces associations, il est important de se rassembler pour «dire que la très grande majorité de nos concitoyens réprouve cette pratique archaïque, son cortège de morts, de violence et de mutilations pour des millions d'animaux».

Selon un sondage Ipsos, seuls 19% des Français sont favorables à la chasse. 84% trouvent cette pratique dangereuse pour eux, cruelle pour les animaux, faisant certes partie du patrimoine français, mais d'un autre âge.

​Selon l'association One Voice, qui milite pour le «droit absolu des animaux au respect», ce sont 45 millions d'animaux sauvages — ou issus d'élevages — qui sont tués chaque année. Dans un communiqué, l'association One Voice dénonce également la politique du gouvernement à l'égard du «lobby de la chasse».

«Notre Président de la République couvre la chasse de cadeaux. Nicolas Hulot, son ministre démissionnaire de l'Ecologie, a fini par comprendre que le respect de la faune sauvage ou la préservation des espèces protégées étaient les derniers de ses soucis.»

«Rappelons à Emmanuel Macron que les chasseurs ne sont que 2% de la population et que nos voix sont bien plus nombreuses que celles de ces électeurs à gibecière. L'éthique de la chasse est la mort, ce n'est ni un art de vivre ni un loisir.»

Les autres associations présentes lors de la manifestation sont: Action Nature, Alliance anti-corrida, Animal Testing association, Alliance des opposants à la chasse, Animal Interfaith Alliance, Animal Cross, AJD, ASPAS, AVA, AVES France, C'est assez!, CCEA, CACC, Collectifs Chats, CNDA, Convention Vie et Nature, CRAC Europe, CREL, Education éthique animale, Ensemble pour les animaux, FAADA, Flac, Fondation Brigitte Bardot, Galgos Ethique Europe, L'Animal & l'homme, L214, Laeo, La voix des loups, League against cruel sports, No corrida, Peta France, RAC, Sea Shepherd.