Allocution de Macron après le remaniement: «mea culpa ou coup de com’»?

Mardi soir, Emmanuel Macron s'est adressé aux citoyens Français suite à la recomposition du gouvernement. En mettant en avant les résultats des réformes entreprises après son arrivée au pouvoir, le Président français a déclaré qu'il n'y aura pas de changement de la ligne politique du gouvernement.

«Souvenez-vous, il y a seulement un an, combien disaient, sur tant de réformes, que c'était impossible, que le pays allait être bloqué… Et pourtant cela a été fait. C'est pourquoi aujourd'hui il n'y a ni tournant, ni changement de cap ou de politique», a-t-il lancé.

Selon le Président français, sa «volonté d'actions» est «aujourd'hui encore plus forte». Il a réitéré son engagement à «transformer en profondeur l'État et les services publics», à «changer les règles des retraites», et à «permettre aux policiers et aux gendarmes de mieux relever les défis du quotidien».

En déclarant partager «l'impatience» de ses concitoyens, il a toutefois indiqué que les changements seraient progressifs.

«Je sais qu'il y a de l'impatience et je la partage […] Progressivement, votre quotidien va s'améliorer car le gouvernement est en bonne voie et s'est attaqué aux racines des problèmes», a-t-il affirmé.

Néanmoins, de nombreux internautes ne semblent pas être rassurés par l'allocution du Président français

​​​Certains ont accusé Emmanuel Macron de ne pas se croire «lui-même».

​Nombreux ont été ceux qui ont remarqué que le Président français a prononcé ce discours dans l'obscurité.

