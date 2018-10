Pour la ministre des Transports, les trottinettes électriques dépassent les bornes

Les utilisateurs de trottinette électrique s’éclatent. Par conséquent, l’augmentation d’accidents impliquant ce mode de transport «doux» explose. Sputnik est allé au plus près des usagers et des piétons pour recueillir leur opinion sur un nouveau phénomène urbain qui n’est pas sans risque.

Enfin! C'est une promesse de couloir qui devient «promesse officielle»! Face au développement des nouveaux modes de transport, notamment au travers des offres de «free floating» (sans borne d'attache), la ministre des Transports, Elisabeth Borne, souhaite légiférer.

Une «vraie question de sécurité à régler» soulevée par le député Stéphane Demilly (UDI, Agir et Indépendants) lors d'une séance à l'Assemblée nationale trouvera sa réponse dans le cadre de la future loi sur les mobilités: le gouvernement va «créer une nouvelle catégorie de véhicule dans le Code de la route», d'après Elisabeth Borne.

Trottinettes: "Nous allons créer une nouvelle catégorie de véhicule dans le code de la route. Ces engins pourront circuler sur les pistes, les bandes cyclables mais pas sur les trottoirs. Nous donneront un cadre aux services de "free floating", annonce @Elisabeth_Borne #DirectAN pic.twitter.com/XaxB3yUNBr — LCP (@LCP) 23 октября 2018 г.

​«Les routes et les trottoirs deviennent de plus en plus dangereux», dénonce Stéphane Demilly. Les statistiques donnent raison au député.

Hoverboards, trottinettes, vélos électriques envahissent les grandes villes. Si certains heureux gagnent des dizaines de minutes lors de leurs déplacements, d'autres inconscients roulent à toute vitesse sur les trottoirs, des déraisonnables aux oreilles bouchées par leurs écouteurs partagent la route avec les bus… et les chiffres des accidents grimpent.

En 2017, les trottinettes ont été responsables- avec les rollers- de 284 blessés et de 5 tués, selon les chiffres de la Sécurité routière. Le nombre de blessés a augmenté de 23% en un an, par rapport à 2016 (231 blessés).

D'après ces données, le phénomène «trottinette» prend de l'ampleur à travers les générations: les victimes sont de plus en plus âgées, l'année dernière, la moyenne d'âge se situait à 25 ans pour les hommes et 34 ans pour les femmes, contre respectivement à 22 ans et à 31 ans en 2013.

Et le temps que l'on voit apparaître sur le marché des trottinettes «qui n'ont plus de limites», les accidents explosent en 2017, notamment en Île-de-France. En tête du classement, on retrouve Paris, avec 49 blessés et tués à trottinette et à rollers.