Sans pouvoir entrer dans l'espace aérien russe, un vol Air France forcé de faire demi-tour

Le vol Air France Paris-Saïgon de 13h10 de jeudi a été forcé de rebrousser chemin après six heures dans les airs faute d'autorisation pour survoler l'espace aérien russe, selon des informations confirmées par la compagnie et transmises également par une passagère au téléphone rouge d'Europe 1.

Quelques heures après avoir décollé de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle jeudi 1er novembre, «le capitaine nous annonce que l'on n'avait pas l'autorisation de survoler une partie du territoire russe, et que l'on rentrait à Paris. On était surpris, je n'avais jamais entendu ça, les autres passagers non plus», a témoigné Charlotte, Française de 28 ans habituée de ce vol, au micro d'Europe 1.

🇫🇷 Le vol #AF258 qui aurait dû relier hier Paris à Ho Chi Minh City au Vietnam a dû faire demi tour au-dessus de la Biélorussie.



La cause est un défaut de permis de survol de l'espace aérien russe.



Une enquête est en cours chez Air France. pic.twitter.com/IANOunW9YT — air plus news (@airplusnews) 2 ноября 2018 г.​

Moscou n'a pas encore commenté ces informations.

Sans connaître la raison précise de ce refus, la compagnie Air France avance un bug informatique en pleine saison été-hiver, lors de laquelle les catalogues de vols sont susceptibles de changer.