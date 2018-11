Paris émet des mandats d'arrêt contre trois hauts responsables syriens

© Sputnik . Dmitry Vinogradov La France a fait «un pas en avant», mais la Syrie attendrait davantage

Les autorités françaises ont émis à la mi-octobre dernier des mandats d'arrêt contre trois responsables des services de renseignement syriens, dont le chef du bureau de la sécurité nationale Ali Mamlouk, relate Reuters qui se réfère à l'avocate Clémence Bectarte et une source judiciaire.

Outre M.Mamlouk, il s'agit de Jamil Hassan, chef des services de renseignement de l'armée de l'air, et d'Abdel Salam Mahmoud, chef de la branche investigation de ces services.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov Syrie: imbroglio autour de la frégate française Auvergne

Selon la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH), les trois responsables sont accusés de complicité de crimes contre l'humanité , liés à la disparition, à la torture et à la mort de deux ressortissants franco-syriens, Mazen et Patrick Dabbagh, et de crimes de guerre concernant Abdel Salam Mahmoud.

Les deux Franco-Syriens, le père et le fils, ont été arrêtés par les services syriens en novembre 2013 et sont depuis lors portés disparus. En août 2018, les autorités de Damas ont émis des certificats de décès, selon lesquels Patrick et Mazen Dabbagh seraient morts en janvier 2014 et novembre 2017, d'après la FIDH.