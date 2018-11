Une star honore les morts pour la France avec une photo d’elle presque nue, le Web choqué

Emma CakeCup qui compte plus d'1,5 millions d'abonnés sur Instagram et 1,4 millions sur Youtube, a eu l'idée de rendre hommage «aux morts tombés pour la France» en postant à l'occasion de l'armistice une photo d'elle en body blanc à dentelle assise à cheval sur son copain et «en train de lui faire pipi dessus», comme elle l'a indiqué dans la légende du cliché.

@emmacakecup ce post mérite votre retrait total des réseaux sociaux, et l’arrêt de vos « activités » (si être youtubeuse est vraiment un métier) honte sur vous 👎🤮🆘 #emmacakecup pic.twitter.com/KDfoXKkKvO — Thierry Music (@musicmonaco) 12 ноября 2018 г.

Pourtant, cette publication a suscité une grande indignation de la part des internautes ayant trouvé l'image, la description et sa dédicace complètement incompatibles.

Ainsi, plusieurs ont dénoncé la démarche de cette jeune influenceuse la qualifiant d'irréfléchie ou d'exagérée.

je crois Emmacakecup elle a perdu son cerveau pendant son régime — B (@lauraXcomte) 11 ноября 2018 г.

Faudrait retirer la nationalité française à @emmacakecup — ⛰🦅 (@KhabibyMAULING) 12 ноября 2018 г.

Néanmoins, certains ont pris parti pour la jeune femme en essayant de la justifier aux yeux des autres internautes.

Ce moment où je me sent à la place de @emmacakecup tout ça parce que j’ai laissez apparaître une partie de mon fessier. Y’a des gens vous êtes des minables. Point. — milou 🦋 (@mxlleschachou) 12 ноября 2018 г.

Emma CakeCup elle-même a ensuite changé la légende de la photo controversée en enlevant la dédicace aux militaires décédés en le mettant dans sa story:

«Une pensée aujourd'hui aux morts tombés pour la France. J'ai voulu le mettre sous ma dernière photo mais je me suis dit que ça allait être déplacé donc j'ai enlevé. Plus de 1 300 000 de millions de militaires morts pendant cette guerre. 300 000 de civils morts. Plus de 4 millions de blessés. Pensons à eux».

Cependant, cette dernière correction a suscité davantage de critiques de la part de ses abonnés.

Euh 1 300 000 de millions? Ça veut rien dire enfin c’est à peut prêt 200x la population du monde donc le monde entier serais mort 2 fois selon elle 😂 — Violette (@violettebsn) 12 ноября 2018 г.

Non sérieux @emmacakecup même quand tu essaye de te rattraper ça foire, vraiment c'est grave, tu souille la mémoire de nombreux innocents, innocentes et héros de guerre, tu devrais t'excuser. pic.twitter.com/qCVrQUbUap — Megaman X (@Megaaman_X) 12 ноября 2018 г.

