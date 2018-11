L'Elysée serait prêt à accréditer Sputnik et RT France

© Sputnik . Ramil Sitdikov Macron déciderait seul quels médias accepter ou pas en son palais

Sputnik et RT France pourraient être accrédités en France, a déclaré mardi un conseiller du Président Macron cité par Reuters.

«Je suis assez favorable à ce qu'on fasse en effet tomber cet interdit, de fait les deux médias ont été accrédités le 11 novembre pour la première fois [par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ndlr], et ma foi je préfère guérir que prévenir, en l'occurrence et donc on verra comment ils se comportent au fur et à mesure que les accréditations» leur seront données, a indiqué le conseiller.

«Au fond, puisqu'ils sont accrédités par le CSA, qu'ils ont leur fréquence, qu'est-ce que ça change qu'on les accrédite ou pas?», a-t-il ajouté.

Depuis un an, les journalistes de Sputnik en France se voient régulièrement refuser leur accréditation auprès du ministère français des Affaires étrangères. Les journalistes de ces médias ne reçoivent pas d'accréditation pour assister aux événements organisés par l'Élysée ou par les ministères français.

Le ministère russe des Affaires étrangères connaît la situation de ces deux médias et prend les dispositions nécessaires en vue de l'améliorer. Il a fait parvenir sa position à maintes reprises à Paris, a contacté des représentants de l'ambassade française à Moscou, a évoqué ce problème lors des négociations entre les chefs de diplomatie des deux pays et a envoyé des lettres à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), d'après la porte-parole du ministère, Maria Zakharova.

Toutefois, les autorités françaises n'ont jamais fourni d'explications officielles concernant leur décision de ne pas accréditer les journalistes de Sputnik et de RT France. Lors de rencontres à huis clos, les diplomates russes ont appris que ce serait «la décision personnelle du locataire de l'Élysée», d'après Mme Zakharova.