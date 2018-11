La France doit-elle se doter d’un 2e porte-avions? Macron donne les conditions

Le gouvernement français décidera d'ici 18 mois si l'armée française a besoin d'un nouveau porte-avions, a déclaré mercredi Emmanuel Macron interrogé par la chaîne TF1.

«Il est aujourd'hui trop tôt pour le dire. J'ai lancé les études, dans 18 mois, c'est l'année 2020 qui sera charnière, nous pourrons répondre à cette question», a-t-il lancé depuis le porte-avions Charles de Gaulle.

Selon lui, cette décision dépendra de l'évolution des menaces, du développement des technologies ainsi que du comportement des partenaires de la France. Il a précisé que le seul objectif de la construction d'un nouveau porte-avions doit être la protection du pays.

«C'est un choix que l'on fera en 2020. Ce choix sera conduit par un objectif: protéger la France, les Françaises et les Français, permettre à nos soldats d'avoir les meilleurs outils pour cela et pour les protéger eux-mêmes, et être en capacité de répondre aux menaces du monde d'aujourd'hui et de demain», a-t-il précisé en indiquant qu'un nouveau porte-avions représenterait un investissement de «quatre à cinq milliards d'euros».

Le seul porte-avions dont l'armée française est dotée aujourd'hui, le Charles de Gaulle, mis en service en 2001, vient de sortir de 18 mois de travaux. Il doit être retiré des mers d'ici 2040.