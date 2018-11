«La muselière de la censure arrive»: l’adoption de lois controversées anti-fake news

«Restons vigilants... entre lutte contre les fake news et censure d’articles plus sérieux, il n’y a qu’un pas»: contestée par l’opposition française, la loi contre la «manipulation de l’information» a finalement été adoptée en force par l'Assemblée nationale.

Le Parlement a adopté définitivement mardi, par un ultime vote de l'Assemblée, les deux projets de loi controversés contre «la manipulation de l'information» en période électorale.

🏛️ Les députés adoptent en lecture définitive la proposition de loi ordinaire relative à la lutte contre la manipulation de l'information.



🗳️ Votants: 302. Majorité: 148. Pour: 183. Contre: 111. 8 Abstentions. #DirectAN — Assemblée nationale (@AssembleeNat) 20 novembre 2018

Le premier texte a été voté par 183 voix contre 111 et 8 abstentions, avec l'appui de la majorité LREM-MoDem. Le second a été approuvé par 347 voix contre 204 et 14 abstentions, lors d'un vote auquel davantage de députés ont pris part. Droite et gauche ont voté contre ou se sont abstenues, dénonçant des lois «inutiles» et pointant «un risque», notamment pour la liberté d'expression.

Des associations de journalistes se sont aussi élevées contre ces textes, craignant notamment un premier pas vers une possible censure d'État. De plus, de nombreux internautes ont exprimé leur opposition.

La muselière de la censure arrive.les patriotes vont êtres cibles.Liberté d'expression menacée? Pourquoi la nouvelle loi contre la désinformation fait polémique https://t.co/lXpNyJZdPj — xavier chartier#patriote#jesuislepreux🇫🇷 (@ChartierXavier) 20 novembre 2018

ha quoi bon s'en émouvoir, il existe une loi sur le financement des campagnes électorales n'est-ce pas??? Loi des Fake news, avec le nombre incalculables de ces news qui viennent directement du Pdt ou du Gvt!!! cette loi ne sert qu'à museler les opposants pour réélire Jupiter https://t.co/0k9Gv97DPg — Michel BARRET_anti_LREM_FI_LR_Philippot (@MichelBARRET1) 21 novembre 2018

C'est marrant ça me rappelle "les heures les plus sombres de notre histoire" comme on dit à l'UMPS/LREM…https://t.co/1LcobpMY9c#giletsjaunes#frauru — Alex (@neehcinam) 20 novembre 2018

la "manipulation de l'information" est donc interdite en période électorale. Doit-on en déduire qu'elle est autorisée le reste du temps? https://t.co/y4xImYcbHU via @franceinfo — Clément Weill-Raynal (@CWeillRaynal) 20 novembre 2018

Les Marcheurs qui manipulent les médias d'Etat interdisent la manipulation de l'information. Mais aux autres… #GiletsJaunes Ça va vraiment péter…! https://t.co/SZdJ8UkFAV — P A Laborie (@TontonFlingr) 20 novembre 2018

C'est le débuts de la censure par Macron avec la loi fake news? Les gens, go sur le deepweb. — Inspectrice Milkomeda (@BMilkomeda) 20 novembre 2018

Le chef de l'État français avait annoncé en janvier, lors de ses vœux à la presse, vouloir «faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles» dans une allusion à peine voilée aux médias RT et Sputnik.

Dans tous les cas de figure, le projet de loi anti-fake news prend la forme d'un instrument de lutte contre l'agence Sputnik et la chaîne RT, a commenté la rédactrice en chef de ces deux médias Margarita Simonian.