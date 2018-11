Française qui habite en Russie depuis 23 ans: «c’est un pays attachant, venez voir»

Après être tombée amoureuse de la Russie, à l’époque de l’URSS, à l’âge de 13 ans, la Française Cécile Rogue décide de lier sa vie avec ce pays. Et voilà, après avoir vécu 23 ans en Russie et s’être mariée à un Russe, elle explique à Sputnik pourquoi la Russie «est un pays très attachant» et quels sont les avantages à être Français en Russie.

Apres avoir rencontré Cécile Rogue, qui parle russe sans aucun accent, on se pose la question: est-elle vraiment Française? Oui, une Française qui habite en Russie depuis 23 ans et qui est complétement amoureuse de ce pays: les gens, la culture, la langue et son mari qui est Russe.

«C'est un pays qui est fascinant, très attachant. […] Vous avez une culture extraordinaire, vous avez des gens extraordinaires», explique Cécile.

Cécile Rogue ne fait pas qu'habiter à Moscou, ici, elle a ouvert une école d'art de vivre à la Française, située au cœur de la capitale russe, et gère le blog Blogdececile qui parle de la vie de nombreux Français dans la capitale russe.

Dans son école, elle organise des événements français, des classes spécialisées, des excursions et même enseigne aux Russes, passionnés par la France, l'art de mettre la table, les traditions et le patrimoine français. Selon Cécile, les Russes adorent la France. Beaucoup d'entre eux parlent très bien français.

«C'est agréable d'avoir affaire aux Russes, parfois il y a des moments moins agréables mais en même temps vous êtes toujours ouverts, [vous avez, ndlr] parfois des idées un peu farfelues et c'est possible. En France, les gens sont beaucoup plus classifiés dans des petites cases et parfois les idées farfelues ce n'est pas possible. J'aime bien ce côté un peu fantasque de la Russie», raconte Cécile.

Mme Rogue organise également des voyages pour les Russes qui veulent découvrir la France de manière différente et appelle, à son tour, les Français à venir en Russie, notamment à Moscou, et assure qu'ils seront «scotchés» par la ville:

«Vous savez que cette année j'ai lu des statistiques, à Moscou il y a eu plus de 200.000 visiteurs français, c'est énorme depuis le début de l'année, je pense qu'ils ont découvert une ville qui les a scotchés et ils ont eu envie de revenir, donc c'est très bien. Et moi, je suis pour les échanges comme ça. Venez!»

Cécile Rogue a découvert la Russie à l'âge de 13 ans lors d'un voyage scolaire durant le mois de février, alors qu'à l'époque c'était l'Union soviétique. Mme Rogue se souvient qu'il faisait très froid, tout le monde tombait malade mais rien ne l'a empêchée d'avoir le coup de foudre pour Moscou qu'elle a toujours gardé.

Il y a beaucoup de choses que Mme Rogue aime à propos de la Russie. Par exemple, elle trouve que «quand on est Français à Moscou, on bénéficie toujours d'un apriori positif, les gens sont toujours très gentils avec vous que ce soit à Moscou ou dans le reste de la Russie».

Répondant à la question portant sur si sa famille et ses amis ont des aprioris sur la Russie, Cécile a indiqué que malheureusement «la Russie n'est pas très bien représentée dans les médias en France» et que, selon elle, «il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies», tout comme des choses sur la France des fois dans les médias russes.

«Je fais toujours la propagande de la Russie, j'adore la Russie, je dis: "venez voir" et je sais que tous les Français qui viennent en Russie sont toujours époustouflés parce que ce n'est pas du tout à quoi ils s'attendent», affirme Cécile.

Elle a rencontré son mari russe il y a 18 ans. Quand il lui a été demandé si la différence de mentalités entre une femme française et un homme russe se faisait ressentir, sans hésitations elle a lancé «oui», en ajoutant que «quand c'est l'amour, ça marche».

Le couple a deux garçons qui aiment la Russie autant que la France.