Mélenchon donne des conseils organisationnels aux «gilets jaunes»

Sur les pages de son blog, le dirigeant des Insoumis et député des Bouches-du-Rhône Jean-Luc Mélenchon appelle les «gilets jaunes» à «transformer les barrages en assemblées citoyennes» pour créer de la confiance en soi et de l’auto-organisation.

L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon a donné un conseil aux manifestants du mouvement des «gilets jaunes» pour qu'ils puissent «régler les problèmes de représentation»:

«Tout ce qui rapproche les participants à l'action et approfondit leur détermination est profitable, et par-dessus tout ce qui crée de la confiance en soi et de l'auto-organisation. La transformation des barrages en assemblées citoyennes et l'élection de délégués de ces barrages est de cet acabit. Et cela permet de régler les problèmes de représentation que de tels regroupements si divers à tous égards ne manquent pas de poser», écrit le député des Bouches-du-Rhône sur les pages de son blog.

Le président de la France Insoumise a également réagi à la qualification par le ministre de l'Intérieur du mouvement comme étant d'«ultradroite»:

«Après quoi, il est frappant d'apprendre que les jugements en comparution immédiate après la séquence aux Champs-Élysées ont prouvé que la quasi-totalité des personnes interpellées n'avaient aucun rapport avec l'ultra-droite ni l'extrême gauche! Ce sont donc des personnes qui ont agi sur un coup de colère.»

M.Mélenchon explique cependant que le rôle de son parti se limite à «suggérer une forme d'organisation, sans plus». Toutefois, les Insoumis ont élaboré un «plan de sortie de crise».

Dans son discours à la Nation tenu le mardi 27 novembre à la suite des violentes manifestations à Paris, Emmanuel Macron a assuré avoir vu les difficultés des Français tout en réitérant qu'il n'allait pas lever les taxes sur le carburant pour autant. Le Président a aussi évoqué la «crise» en France actuellement, ajoutant qu'il n'aurait aucune faiblesse contre ceux qui cherchent la violence.