«On croit rêver, mais c’est un cauchemar»: Benalla à la fête du JDD, le Net réagit

Mardi soir, le Journal du dimanche (JDD) a célébré son 70e anniversaire en présence de nombreuses personnalités, notamment Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, l'ancien Président Nicolas Sarkozy ou encore Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Et également Alexandre Benalla, ancien chef adjoint de cabinet du Président de la République qui avait été démis de ses fonctions en juillet, dont la présence n'est pas passée inaperçue sur la Toile.

« On nous a expliqué qu’il dînait ce soir-là à l’étage, par hasard », confie un membre du groupe Lagardère. Alexandre #Benalla était présent à la fête du « ⁦@leJDD⁩ » https://t.co/c0zRYENxiX — Clara-Doïna Schmelck (@ClaraSchmelck) 28 ноября 2018 г.​

Or, un membre du groupe Lagardère a expliqué «qu'il dînait ce soir-là à l'étage, par hasard», lui qui est aujourd'hui mis en examen pour «violences volontaires», «immixtion dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant des actes réservés à l'autorité publique», «port et complicité de port prohibé et sans droit d'insignes réglementés par l'autorité publique», «recel de violation du secret professionnel» et «recel de détournement d'images issues d'un système de vidéo protection».

Et si les nombreuses personnalités politiques et médiatiques ont fait la fête dans le restaurant, les internautes s'en sont eux aussi donnés à cœur joie et ont laissé éclater leurs émotions sur les réseaux.

Les uns restent interloqués par la nouvelle.

Tout va bien dans le meilleur du monde #Benalla présent à la fête du #JDD rien ne vous choque? #Macron https://t.co/PFornuVMSn — david lucchetti matricule 3910 (@david_lucchetti) 28 ноября 2018 г.​

Scandaleux! Invité par qui? On veut savoir https://t.co/cMyyMI9Bcu — Laure Pierre (@LAUREPIERRE) 28 ноября 2018 г.​

D'autres laissent éclater leur colère.

🔴ON CROÎT RÊVER MAIS C’EST UN CAUCHEMAR! Selon Marianne, le président LREM de l'Assemblée Richard Ferrand, le ministre des Comptes Publics Gérald Darmanin et même le barbouze Alexandre Benalla participaient ensemble à la soirée des 70 ans du JDD hier soir! Foutage de gueule! pic.twitter.com/1h8Ecnx1uE — ❗️EnModeMacaron™❗️ (@EnModeMacaron) 28 ноября 2018 г.​

Un ancien président (Sarkozy) + un paria du pouvoir (Benalla) + un ministre (Darmanin) + le président de l'AN (Ferrand) qui trinquent avec des patrons de presse (JDD)… Avec un tel mélange des genres, faut pas s'étonner que les gens se méfient des médias! https://t.co/FWXG1v4en6 — Thomas Vampouille (@tomvampouille) 28 ноября 2018 г.​

Certains deviennent sarcastiques.

Alexandre Benalla à la fête du « JDD »… voilà voilà, la Macronie dans toute sa superbe, je m'pavane et j'fais la fête à l'anniv' du bel organe de presse d'Emmanuel Macron 😳🙁😖https://t.co/XKTTQckIIi via @lemondefr — Binbin ن 🐝#Faire (@binbin59300) 28 ноября 2018 г.​

Je suis heureuse de voir que les subventions publiques que reçoit le @leJDD sont bien utilisées. 😂



Il y avait aussi #Ferrand,#Darmanin et d'autres…



Après on va dire:"Franchement c'est un scandale la façon dont sont traités les journalistes". 😂https://t.co/TDTwr2E7tW — Gwendolyne S. (@gwendoSta) 28 ноября 2018 г.​

Quelques-uns sont enclins à faire de la réflexion.

Ces gens là, vous les attrapez, ils fuient, s'éclipsent par la porte et reviennent par la fenêtre.

Pour se débarrasser des parasites, il faut un grand nettoyage

Mettons tous nos gilets jaunes.

La France mérite mieux https://t.co/gqKUwkF2qp — Didier Lovera (@cozery53) 28 ноября 2018 г.​

L'humour reste toujours au rendez-vous.