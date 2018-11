Ces revendications profondes que les «gilets jaunes» ont transmises au gouvernement

Alors que la tension liée aux manifestations des «gilets jaunes» ne s'affaiblit toujours pas en France, deux représentants de ce mouvement ont toutefois réussi à se faire entendre. Ils ont été reçus ce mardi 28 novembre par le ministre de la Transition écologique François de Rugy à la demande d'Emmanuel Macron. Lors de cette rencontre deux porte-paroles des «gilets jaunes» ont remis au ministre un cahier de doléances précisant les demandes du mouvement.

Si le ministre s'attendait à entendre des exigences sur la baisse des taxes sur le carburant, il a eu la surprise de voir que les demandes vont bien plus loin que cela. Ainsi, les deux porte-paroles ont demandé, entre autres, la réduction de la taxe carbone et de la taxe de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), l'annulation du projet de loi sur le carburant à l'huile de palme, l'interdiction du glyphosate, l'abandon du projet de renouvellement du parc automobile français en électrique.

De nombreuses demandes d'origine sociale ont également été évoquées. Notamment, on y retrouve les doléances en matière de baisses des charges patronales et d'une hausse des aides publiques ainsi que la revalorisation du SMIC.

La question de l'emploi a été, entre autres, soulevée. Par exemple, les «gilets» jaunes demandent une aide au retour à l'emploi ou à la reconversion professionnelle grâce à des formations valorisantes. L'égalité homme-femme en matière de rémunération fait également partie des doléances formulées par les «gilets jaunes».

Les «gilets jaunes» n'ont pas non plus oublié les retraités et les étudiants, en proposant, notamment, d'augmenter les pensions de retraite et les aides financières. De plus, ils demandent la fin des régimes spéciaux et que le calcul des retraites soit «identique pour tous».

Parmi les autres revendications, on retrouve aussi la suppression du Sénat, demandée depuis longtemps par certains mouvements politiques, ainsi que des consultations régulières par référendum.

Finalement, les «gilets jaunes» sont allés encore plus loin. Ils ont ainsi demandé la réduction du budget des comptes publics et du train de vie des élus. Ils insistent également sur la réduction des salaires des membres du gouvernement, la suppression des privilèges pour les élus, notamment après leur mandat, un contrôle des notes de frais des élus, ainsi que la présence physique obligatoire des élus dans les assemblées.

© AFP 2018 LUDOVIC MARIN Le discours de Macron en réaction aux «gilets jaunes» semble ne pas avoir convaincu

De plus, à l'issue de la rencontre, Priscillia Ludosky, originaire de Seine-et-Marne et auteure d'une pétition lancée en mai 2018 pour la baisse des prix des carburants, a affirmé face à la presse qu'il y avait la volonté de «créer une assemblée citoyenne pour que les gens puissent s'exprimer».

De son côté, Éric Drouet, l'autre porte-parole présent au ministère de la Transition écologique, a lancé un appel à une nouvelle manifestation, prévue pour samedi prochain à Paris, sur les Champs-Élysées.

Des porte-paroles de la délégation officielle des «gilets jaunes» doivent être reçus le vendredi 30 novembre par le Premier ministre Édouard Philippe. Cette rencontre se tiendra ainsi à la veille du troisième acte de la mobilisation, sur les Champs-Élysées et dans les régions.

Dans son discours à la Nation tenu le mardi 27 novembre à la suite des violentes manifestations à Paris, Emmanuel Macron a assuré avoir vu les difficultés des Français tout en réitérant qu'il n'allait pas lever les taxes sur le carburant pour autant. Le Président a aussi évoqué la «crise» en France actuellement, ajoutant qu'il n'aurait aucune faiblesse contre ceux qui cherchent la violence.

Depuis le 17 novembre, les «gilets jaunes» organisent des manifestations dans toute la France, bloquant des routes ou occupant des ronds-points. Ils étaient 282.000 mobilisés le 17 novembre et encore quelque 106.000 le 24 novembre, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, que les «gilets jaunes» considèrent comme très sous-estimés.

Des violences et dégradations ont été constatées un peu partout dans le pays avec le lourd bilan de deux morts et plus de 650 blessés.