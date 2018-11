Quel pays est champion d'Europe des impôts? Les «gilets jaunes» connaissent la réponse…

Voici un chiffre qui ne passera pas inaperçu en plein mouvement des «gilets jaunes»: Eurostat a révélé mercredi que les impôts et les cotisations sociales représentaient 48,4% du PIB en France, ce qui est le chiffre le plus élevé en Europe.

Alors que les «gilets jaunes» dénoncent la hausse des taxes sur le carburant, et que les Français sont de plus en plus nombreux à exprimer un «ras-le-bol fiscal», la France a affiché le plus haut niveau de taxation en 2017, selon les données publiées par Eurostat, organisme d'études statistiques de l'Union européenne.

Avec des impôts et des cotisations sociales représentant 48,4% du PIB, la France est le pays européen où la part des recettes fiscales en pourcentage du PIB est la plus élevée. La France doit sa première place à l'importance des cotisations sociales (18,8 % du PIB, contre 13,3 % en moyenne dans l'UE), relève Le Figaro.

La France est ainsi championne d'Europe des impôts pour la troisième année de suite, selon le journal. Les recettes fiscales (impôts, taxes et cotisations) représentaient 47,7% du PIB en 2016, et également 47,7% en 2015. Viennent ensuite la Belgique, avec des prélèvements fiscaux atteignant les 47,3% du PIB, puis le Danemark (46,5%), la Suède (44,9%) et la Finlande (43,4%).

De l'autre côté, les pays où la part des impôts et des cotisations sociales en pourcentage du PIB est la plus faible, en 2017 étaient l'Irlande (23,5 % du PIB), la Roumanie (25,8 %) et la Bulgarie (29,5 %). Dans l'UE, les prélèvements fiscaux représentent, en moyenne, 40,2 % du PIB.

Selon Le Figaro, les impôts, taxes et cotisations sociales ont augmenté dans quinze pays sur les 28 que compte l'UE. Ils ont baissé en revanche dans treize États, notamment en Hongrie, en Roumanie et en Estonie.