Des «gilets jaunes» scandent «Macron démission» devant le Président (vidéo)

Plusieurs «gilets jaunes» se sont rendus avenue Kléber, à Paris, où le Président français se trouve actuellement avec le ministre de l’Intérieur et des représentants des forces de l’ordre. Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit et entend des manifestants scander «Macron démission» et d’autres slogans.

Des gilets jaunes scandent "Macron démission" à proximité du Président à Paris

Emmanuel Macron est arrivé avenue Kléber, où des dégradations ont eu lieu hier, pour rencontrer des pompiers et des policiers au lendemain du troisième acte des protestations organisées par des «gilets jaunes», précise Le Parisien.

En fin de matinée, le Président français s'était rendu à l'Arc de Triomphe qui a subi samedi de nombreuses dégradations.

Toute la journée de samedi, le centre et l'ouest de Paris ont été le théâtre d'importantes violences urbaines. Elles ont fait 133 blessés, dont 23 membres des forces de l'ordre, et ont conduit au placement en garde à vue de 378 personnes sur les 412 interpellées, selon un bilan communiqué par la préfecture de police dimanche.