Entre rire et méfiance: le Net s’en prend au moratoire sur la hausse des taxes

Voilà pourquoi #Macron a envoyé #Philippe parler à sa place du #moratoire, il est en train de repeindre l'#Elysee avec #BrigitteMacron!!! Bizarre, quand on refait tout, c'est qu'on se sent propriétaire et qu'on compte y rester, non?#GiletsJaunes https://t.co/8l0fLzsOHg