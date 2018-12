Les facs de Sorbonne Nouvelle et Tolbiac bloquées par des étudiants (vidéos)

Le site de Tolbiac a été fermé préventivement ce mercredi et les cours ont été annulés, après le vote du blocage par les étudiants réunis la veille en assemblée générale, relatent les médias.

Des vidéos sur Twitter montrent que les étudiants s'en prennent directement à Emmanuel Macron.

Ça chante: "Emmanuel Macron, président des patrons, on va tout casser chez toi" #Tolbiac pic.twitter.com/B20aF1jD2j — Anaïs Condomines (@AnaisCondomines) 5 декабря 2018 г.

Rejoint par les étudiants de #Paris7 le groupe de #Tolbiac grossi considérablement, le joyeux groupe scande « Macron démission » pic.twitter.com/DSwSbFHJ1O — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) 5 декабря 2018 г.

​Les revendications estudiantines sont les mêmes que celles des étudiants qui ont bloqué la Sorbonne Nouvelle (Paris-3) mardi: ils protestent contre la hausse des droits d'inscription pour les étrangers venus de pays extérieurs à l'Europe.

​Le président de Paris-3 considère d'ailleurs ces revendications comme incompréhensibles, rappelant que le conseil d'administration s'est prononcé, vendredi dernier, contre cette hausse.

Les étudiants ont également voté la participation aux manifestations des Gilets jaunes de samedi prochain.

s'est prononcé vendredi dernier contre ce projet par une motion votée à l'unanimité

Soyez assuré.e.s que nous faisons tout pour résoudre rapidement cette situation.

Carle Bonafous-Murat, Président @SorbonneParis3

​Parallèlement, l'Unef (Union nationale des étudiants de France) appelle à une journée de mobilisation le 13 décembre 2018 contre la hausse de ces frais d'inscription annoncée par le gouvernement.

À partir de la rentrée 2019, le gouvernement projetait de demander aux jeunes étrangers non-européens de payer 2.770 euros pour une année de formation en licence et 3.770 euros en master et doctorat, alors que les étudiants européens (ressortissant d'un pays de l'UE, de l'Espace économique européen ou de Suisse) devraient verser 170 euros en licence, 243 euros en master et 380 euros en doctorat. Cette augmentation devrait s'accompagner d'une hausse des bourses pour les étudiants non-européens les plus défavorisés et l'argent récolté devrait permettre d'améliorer leur accueil.

​Plusieurs campus de la Sorbonne ont également été bloqués ce mercredi en signe de protestation contre la hausse des frais d'inscription pour les étrangers.

