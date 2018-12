Acte 4 des Gilets jaunes: la tour Eiffel et plusieurs musées seront fermés à Paris samedi

L'Élysée redoute une «très grande violence» le samedi 8 décembre lors de la nouvelle manifestation des Gilets jaunes qui se déroulera à Paris et dans toute la France le samedi 8 décembre. Par crainte de nombreuses dégradations, le ministre de la Culture Franck Riester a annoncé la fermeture de nombreux musées parisiens samedi.

«Nous devons protéger les sites culturels à Paris mais aussi partout en France. À Paris, il y aura de nombreuses fermetures et notamment […] le Louvre, le musée d'Orsay, les deux Opéra, l'Orangerie, le Grand Palais», a annoncé le ministre sur RTL.

Le ministre de la Culture, @franckriester, "dissuade les manifestants de venir à Paris" samedi pour la quatrième grande journée de manifestations #giletsjaunes https://t.co/fWSKfl0LHA — RTL France (@RTLFrance) 6 декабря 2018 г.

​M.Riester a, par ailleurs, rappelé que samedi dernier, l'Arc de Triomphe, le Jeu de Paume, les grilles des Tuileries «ont été attaqués, ont été endommagés, gravement pour certains».

«Donc on ne peut pas prendre le risque alors qu'on sait qu'il y a des menaces très importantes samedi», a-t-il souligné.

La tour Eiffel sera également fermée au public samedi.

«Les manifestations annoncées samedi 8 décembre à Paris ne permettant pas d'accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions de sécurité, la Sete a pris la décision de fermer la tour Eiffel», indique dans un communiqué la Société d'exploitation de la tour Eiffel.

🇫🇷 En raison des manifestations annoncées à #Paris, je serai fermée au public toute la journée du #8Decembre. ⚠



Demain, une attente importante est à prévoir pour les visiteurs souhaitant acheter un billet sur place.



▶ Tenez-vous au courant: https://t.co/5jhY561sRB pic.twitter.com/U6G64ZPJdD — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 6 декабря 2018 г.

© Sputnik . Ирина Калашникова L’Élysée craindrait des Gilets jaunes armés prêts à une guerre civile

​De plus, sept musées et sites patrimoniaux administrés par la Ville de Paris et situés dans divers quartiers de la capitale, seront fermés, a indiqué Paris Musées. Le Petit Palais, le Musée d'art moderne de la Ville de Paris, le musée Cernuschi, la maison de Victor Hugo, le musée Cognacq-Jay, la crypte archéologique de l'île de la Cité située sous le parvis de Notre-Dame et les Catacombes garderont leurs portes closes.

Dans le même temps, le Grand Palais n'ouvrira pas ses portes ce samedi, comme c'était déjà le cas la semaine dernière.

Cette information intervient suite à l'annonce de la «crainte» de l'Élysée d'«une très grande violence» lors des manifestations prévues samedi. La présidence a indiqué à Franceinfo que « les remontées de terrains sont extrêmement inquiétantes» et a exprimé sa crainte d'«un noyau dur de plusieurs milliers de personnes» qui viendraient dans la capitale française «pour casser et pour tuer».

Le dernier rassemblement des Gilets jaunes a été marqué par d'importantes violences et dégradations urbaines dans la capitale française. Elles ont fait 133 blessés, dont 23 membres des forces de l'ordre, et ont conduit au placement en garde à vue de 378 personnes sur les 412 interpellées, selon un bilan communiqué par la préfecture de police dimanche.