«Où vivons-nous donc?»: l’arrestation des lycéens à Mantes-la-Jolie scandalise (vidéo)

L’interpellation de plus d’une centaine de lycéens à Mantes-la-Jolie a déclenché un tollé sur la Toile: ces images montrent des jeunes alignés à genoux, les mains sur la tête entourés de policiers. La scène a été qualifiée d’«insoutenable» et de «choquante».

De nombreux incidents pendant les manifestations lycéennes jeudi ont donné lieu à l'interpellation de plus de 700 jeunes en France, a comptabilisé le ministère de l'Intérieur. À Mantes-la-Jolie (Yvelines) sont apparues des images et vidéos qui ont été qualifiées de «choquantes», montrant des lycéens interpellés en rangs à genoux et mains derrière la tête, entourés de policiers.

Devant le lycée Saint-Exupéry, après que deux voitures ont été incendiées et que des heurts ont éclaté avec la police, les forces de l'ordre ont décidé de procéder à l'interpellation des lycéens d'une manière particulière. Sur les images, postées sur les réseaux sociaux, on voit les jeunes agenouillés mains derrière la tête, en rang et entourés de nombreux policiers.

D'autres images de l'interpellation de dizaines de lycéens, aujourd'hui à Mantes-la-Jolie. pic.twitter.com/ghv8K91e7l — Violences Policières (@Obs_Violences) December 6, 2018

Assis par terre.

Les mains sur la tête. Face au mur.

1 Lycée. 140 interpellations.

Mantes la Jolie. 2018.

Répression du Mouvement Lycéen.

Violences et humiliations policières et politiques. pic.twitter.com/qcLVxgRrHr — CIP idf (@CIPIDF) December 6, 2018

Wallah juste après sa ya eu 150 interpellations à Mantes-la-Jolie pic.twitter.com/RkgdpFG1yH — 👁 Kaneki 👁‍🗨 (@moha_ney) December 6, 2018

153 personnes ont été interpellées, parmi eux 122 ont été placés en garde à vue pour «participation à un attroupement armé».

Les images de cette interpellation ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, recueillant des milliers de vues et des commentaires.

Ces images choquantes de lycéens menottés et humiliés par la police française illustreront elles un jour dans les manuels d'histoire le passage d'Emmanuel #Macron au pouvoir? #MantesLaJolie pic.twitter.com/HFDx5y7BGy — poxxk (@poxxk) December 7, 2018

#France: Ne croyez pas qu'il s'agisse de prise d'otages Non! Ce ne sont pas non plus des terroristes les enfants à génoux les mains sur la tête!!! 😥😥😥 C'est juste des jeunes lycéens qui éssayent de reclammer un avenir meilleur à #Macron… @sputnik_fr @Ikiriho @UNICEF pic.twitter.com/DBMFoYtDQW — SHAKUVYEMERE Nivyo (@BURUNDIPATRIOTE) December 7, 2018

Donc ajd c’est choquant et révoltant de discipliné des gamins qui font des conneries? Au contraire c’est parfait, sa leur apprendre la discipline et le respect, des valeurs bien oublié. A chacun sa place, et celle des lycéens n’est certainement pas dans la rue. — The D. (@Duncan02400701) December 7, 2018

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a évoqué des «images insoutenables», alors que l'écologiste Cécile Duflot a jugé la scène «simplement intolérable».

«Que penser d'un pouvoir qui traite ainsi sa jeunesse? Qu'il ne tient que par la force des matraques. Qu'il n'a plus d'avenir. Qu'il est à l'agonie», a tweeté le député François Ruffin.

«La France, pays des droits de l'Homme. Comment certains policiers y traitent les mineurs. Où vivons-nous donc? Sous quel régime?», a écrit la sénatrice écologiste Esther Benbassa.

Glaçant, inadmissible. Cela n’est pas la République. La jeunesse Française humiliée. Mais que cherche le pouvoir sinon la colère en retour? https://t.co/NJ9N0saBs5 — Benoît Hamon (@benoithamon) December 6, 2018

«On attend la réaction de Christophe Castaner pour prendre aussi des mesures face à cette violence inacceptable et humiliante», a lancé Eric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis.

La vidéo, qui montre des rangées d’élèves à genoux, mains sur la tête, sous la surveillance de policiers casqués, armés de matraques et de boucliers, «est forcément choquante», a reconnu le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer.

Plus de 700 lycéens ont été interpellés par les forces de l'ordre en France jeudi lors de la quatrième journée de mobilisation lycéenne, marquée une nouvelle fois par des incidents, a indiqué à l'AFP une source au ministère de l'Intérieur. Les syndicats lycéens ont appelé à maintenir la pression et intensifier le mouvement jeudi par une «mobilisation générale» avant des manifestations vendredi.