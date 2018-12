Gilets jaunes: quel rôle les médias joueraient-t-ils dans l'accroissement de la violence?

Pour un sondage réalisé par Harris Interactive, les participants devaient évaluer le rôle du traitement médiatique dans la crise des Gilets jaunes. Publié sur Télé Star, le sondage posait les questions suivantes:

«Diriez-vous que la couverture médiatique par les chaînes de télévision du mouvement des Gilets Jaunes au cours de ces derniers jours a eu pour effet d'augmenter, de réduire, ou ni l'un ni l'autre, le niveau de violence en marge des manifestations?»



«Diriez-vous que la couverture médiatique par les chaînes de télévision du mouvement des Gilets Jaunes au cours de ces derniers jours a eu pour effet d'augmenter, de réduire, ou ni l'un ni l'autre, l'ampleur du mouvement?»

A la première question, 64% des répondants ont estimé que les médias ont contribué aux violences, 5% sont en faveur de la variante «réduire», alors que 31% ont préféré la troisième. Chez les Gilets jaunes, 61% ont été pour «augmenter», 6% pour «réduire» et 33% pour «ni l'un ni l'autre».

Quant à l'envergure des mobilisations, 59% des sondés sont d'avis que le traitement médiatique l'a fait accroitre contre 10% «réduire». 31% n'ont pas pu choisir entre ces variantes et ont été enclins à «ni l'un ni l'autre». L'évaluation des Gilets jaunes: 57%, 10% et 33% respectivement.

L'enquête, présentant les réponses de 1.050 Français âgés de 18 ans et plus et représentatifs de la société française, a été conduite les 3 et 4 décembre derniers. L'intégralité du sondage est à paraitre dans l'édition de Télé Star du 10 décembre.