«La France est reconnaissante à l’Algérie» pour s’être engagée «sur le chemin de la paix»

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, participera ce samedi à Oran à la cérémonie de béatification des religieux de l'Église catholique d'Algérie victimes du terrorisme, parmi lesquels figurent 15 Français, a annoncé le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur son site.

«Il s'agit du frère Henri Vergès et de la sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, assassinés le 8 mai 1994; de la sœur Odette Prévost, assassinée le 10 novembre 1994; des pères Jean Chevillard, Alain Dieulangard, Christian Chessel, de la congrégation des Pères blancs, assassinés le 27 décembre 1994; de la sœur Denise Leclerc, assassinée le 3 septembre 1995; des sept moines trappistes de Tibherine (les frères Christian de Chergé, Célestin Ringeard, Christian Lemarchand, Michel Fleury, Christophe Lebreton, Paul Favre-Miville et Paul Dochier), enlevés le 27 mars 1996 et assassinés peu après; de Monseigneur Pierre Claverie, assassiné le 1er août 1996», précise le communiqué.

«La France est reconnaissante à l'Algérie d'accueillir cette cérémonie de béatification qui sera l'occasion de célébrer le message de paix, de fraternité et de tolérance que continuent de nous inspirer l'engagement et le sacrifice de ces hommes et de ces femmes. Elle rend hommage à la nation algérienne qui a su s'engager sur le chemin de la paix et de la réconciliation nationale», indique le communiqué.