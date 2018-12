Quand une actrice américaine renommée s’infiltre parmi les Gilets jaunes (photo)

L'actrice Uma Thurman n'a pas réussi à éviter la mobilisation des Gilets jaunes ce samedi dans la capitale française. Elle a partagé avec ses fans une photo prise devant un rassemblement des manifestants face à l'église Saint-Augustin.

«Paris aujourd'hui. Des fumigènes et la police anti-émeute arrivent», a écrit l'actrice.

Selon le ministère de l'Intérieur, quelque 125.000 personnes ont participé samedi à travers toute la France à ce mouvement de colère parti initialement d'une manifestation contre la hausse des prix sur les carburants.

Des tirs de gaz lacrymogènes aux abords des Champs-Élysées et des vitrines brisées ont été recensés à Paris mais aussi des heurts et dégradations à Bordeaux, Toulouse, Marseille et encore à Nantes suivis toujours de blocages sur les routes. Cette quatrième journée de mobilisation a donné lieu à de nouvelles violences et à au moins 1.385 interpellations dans toute la France.