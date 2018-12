Gilets jaunes: Le Drian remet Trump à sa place

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est exprimé dimanche dans l'émission Le Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI sur les derniers tweets de Donald Trump consacrés au mouvement des Gilets jaunes.

«Je dis à Donald Trump — et le Président de la République lui a dit aussi: nous ne prenons pas partie dans les débats américains, laissez-nous vivre notre vie de nation», a-t-il déclaré.

© Sputnik . Quand Donald Trump donne un conseil pour régler la crise des Gilets jaunes

Dans un tweet publié samedi sur son compte Twitter, le locataire de la Maison-Blanche a conseillé aux autorités françaises de mettre fin à l'accord de Paris en le qualifiant de «ridicule et extrêmement cher». Selon lui, c'est cet accord qui a provoqué les manifestations des Gilets jaunes en France.

Selon le ministère de l'Intérieur, quelque 136.000 personnes ont participé samedi à travers toute la France à ce mouvement de colère parti initialement d'une manifestation contre la hausse des prix sur les carburants.

Des tirs de gaz lacrymogènes aux abords des Champs-Élysées et des vitrines brisées ont été recensés à Paris mais aussi des heurts et dégradations à Bordeaux, Toulouse, Marseille et encore à Nantes suivis toujours de blocages sur les routes. Cette quatrième journée de mobilisation a donné lieu à de nouvelles violences et à environ 2.000 interpellations dans toute la France.