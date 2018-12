Strasbourg: «la piste terroriste» évoquée par la police et la préfecture

Après qu'une fusillade a fait mardi au moins quatre morts et plusieurs blessés aux abords du marché de Noël à Strasbourg, la police et la préfecture ont évoqué la «piste terroriste», annonce l’AFP.

Faisant état de quatre morts et plusieurs blessés dans la fusillade qui a eu lieu mardi soir à Strasbourg, à proximité du marché de Noël, la police et la préfecture ont évoqué «la piste terroriste», a signalé l'AFP.

La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête notamment pour «assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle». La sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, la direction interrégionale de la police judiciaire de Strasbourg et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) se sont chargées de l'enquête.

«L'auteur des faits, fiché S, est activement recherché», a ajouté la préfecture dans un communiqué, tandis qu'un hélicoptère survolait le district de Neudorf, où le suspect se cachait et une opération de police a été lancée.

Hélico qui tourne depuis 20 min au dessus du Neudorf… pic.twitter.com/ZpWbT5Mhpz — Videophysique (@Vdeophysique) 11 декабря 2018 г.

«L'individu a été identifié […] il est connu en droit commun», a déclaré à son tour le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

L'Assemblée nationale a exprimé sa solidarité avec les victimes des tirs. «Je voudrais avec les collègues adresser la solidarité de l'Assemblée nationale aux habitants de la ville de Strasbourg qui sont victimes ce soir d'une attaque qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés», a déclaré le député du Haut-Rhin Olivier Becht (UDI), originaire de Strasbourg, cité par l'AFP.

Une fusillade s'est produite mardi soir dans le centre-ville de Strasbourg, où se tient un marché de Noël, faisant plusieurs morts et blessés. Un précédent bilant faisait état de deux morts et 11 blessés. Le quotidien Les Dernières nouvelles indique que l'auteur de l'attaque s'est retranché dans une maison du quartier de Neudorf et que l'assaut est en cours. Les médias ajoutent qu'il y aurait eu un échange de tirs entre les forces de l'ordre et l'assaillant.