Un député européen a établi «un record en course à pied» lors de la fusillade à Strasbourg

Giorgos Kirtsos, le député européen du parti grec Nouvelle démocratie, se trouvait place Kléber, à Strasbourg, le soir de la fusillade. Dans une interview accordée à un média grec, il a raconté ce qu'il avait vu et comment il a vécu ce mardi 11 décembre.

Le député européen du parti grec Nouvelle démocratie, Giorgos Kirtsos, a avoué qu'il était dans le périmètre du célèbre marché de Noël de Strasbourg lors de la fusillade et qu'il avait établi «un record en course à pied» en s'enfuyant.

«J'ai établi un record en course à pied afin de m'enfuir. J'étais sur la place Kléber quand j'ai entendu des coups de feu. Je me promenais dans le marché de Noël, et il y avait beaucoup de monde dans les rues», a déclaré Giorgos Kirtsos, dans une interview accordée au journal grec Ethnos.

«J'ai couru, pris une rue latérale pour m'éloigner et j'ai soudainement entendu encore des coups de feu», a-t-il poursuivi.

Selon lui, immédiatement après la fusillade, des voitures de police sont apparues dans les rues et les policiers ont demandé aux passants de se cacher et de trouver un endroit sûr.

Mardi, vers 20h00, un homme a ouvert le feu rue des Orfèvres à Strasbourg, près du marché de Noël, avant de prendre la fuite. Des centaines de membres des forces de l'ordre étaient mobilisées dans la nuit de mardi à mercredi pour tenter de retrouver le tireur qui a fait au moins deux morts et 14 blessés, alors que le gouvernement a décidé de placer la France en «urgence attentat».

Les employés du Parlement européen de Strasbourg, des hauts fonctionnaires et des parlementaires, ont pu quitter les lieux vers trois heures du matin mercredi, après y avoir été confinés en raison de la fusillade.