«Tout est calculé»: quand le discours de Macron est décrypté au niveau non verbal

Publiée sur YouTube le 11 décembre, cette vidéo a collecté plus de 1.395.000 vues. Qui plus est, ce sont les internautes mêmes qui ont demandé de la poster. Pourquoi? Parce que l'auteur, le mentaliste français Fabien Olicard, décrypte la gestuelle d'Emmanuel Macron lors de son discours du 10 décembre.

Une vidéo qui a totalisé presque 1.400.000 vues en moins de quatre jours, ce n'est pas si rare. Mais quand ce n'est pas un nouveau clip, cela arrive beaucoup moins souvent.

La vidéo a été publiée mardi sur YouTube par Fabien Olicard, «l'un des mentalistes — ces artistes qui utilisent leur mémoire phénoménale pour divertir ou pratiquer l'illusionnisme — les plus en vue de la scène française et d'internet», indique Le Parisien, qui rappelle qu'il est également blogueur et a sa chaîne YouTube.

«Vous avez été des centaines à me demander de faire cette vidéo, la voici!», annonce-t-il.

Fabien Olicard précise que sa vidéo est une analyse non verbale du discours d'Emmanuel Macron après le mouvement des Gilets jaunes.

Fabien Olicard fait remarquer qu'en prononçant son discours, le Président «a les mains, voire les avant-bras, qui sont plaqués sur la table», ce qui lui permet de garder la maîtrise de son corps et de ses mouvements.

«Il a bossé à fond pour avoir le visage le plus neutre possible», constate-t-il, ajoutant qu'il «contrôle en permanence son visage».

Il note qu'Emmanuel Macron est «impacté émotionnellement», mais qu'on ne sait pas «si c'est le trac de faire cette allocution ou est-ce que c'est dû aux évènements de ces dernières semaines».

Fabien Olicard ajoute que le Président use «des intentions, des levers de sourcils, des respirations» et que tout a été «travaillé au millimètre».

Emmanuel Macron «maîtrise son corps, il maîtrise son visage, il maîtrise la position de ses mains», explique-t-il.

«Tout est calculé […]. C'est vraiment une volonté», souligne-t-il.

Avant de tirer cette conclusion:

«C'est tellement bien bossé […]. Être capable de travailler ça à ce point! C'est un petit court-métrage qu'ils ont mis au point.»

En fin de vidéo, Fabien Olicard revient également sur les rencontres entre Emmanuel Macron et Donald Trump, sur leurs poignées de main et les gestes qui ont accompagné leurs entrevues. Il explique quand et pourquoi le Président français «a perdu cette manche» ou «gagné la séquence».