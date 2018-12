Cagoule, uniforme, gilet jaune: une policière exige «un acte 5 des Gilets jaunes» (photos)

Invitée sur le plateau de Balance ton post sur C8, une femme cagoulée se présentant comme policière et portant un gilet jaune, a affirmé devant tout le pays son soutien au mouvement et a même averti que si l’occasion se présente, elle refusera de serrer la main à Emmanuel Macron.

Une jeune femme se faisant appeler Camille et affirmant faire partie de la police municipale a participé à l'émission Balance ton post diffusée vendredi sur C8.

Ainsi, vêtue d'un uniforme et portant en même temps un gilet jaune, la Française a évoqué son soutien au mouvement des Gilets jaunes, son visage étant toutefois caché sous une cagoule.

"Je veux un acte 5 des #GiletsJaunes, mais pas dans la violence", nous avoue Camille, gilet jaune et policière dont le prénom a été modifié#BalanceTonPost #BTP pic.twitter.com/JwVSAJuHGW — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) 14 декабря 2018 г.

​

Mécontente de la ligne politique de l'Élysée, elle a également fait part de sa colère à l'égard d'Emmanuel Macron.

​

Cette intervention a été largement soutenue sur les réseaux sociaux, les internautes la félicitant pour son courage et son honnêteté.

Incroyable courage!!!! 🙏🙏🙏 — Tyler ✊ (@Mrlibertaire) 14 декабря 2018 г.

Elle a bien raison, résistance! — Bandit (@banditdunord) 14 декабря 2018 г.

​

C'est vraiment courageuse à elle de venir. Bravo à elle! — LéléDrd (@lena22_durand) 14 декабря 2018 г.

​

Cependant, d'autres twittos ont dit ne pas être convaincus par le discours de la femme et ont ironisé sur son apparition dans le talk-show.

Si ça se trouve, ce n'est pas une policière mais un gilet jaune déguisé 😂😂😂😂 — Coeur De Lune (@coeur_lune) 14 декабря 2018 г.

Elle est peut être policière comme moi je suis cardinal… les chaînes d’info deviennent trash… que fait le #CSA? — Jean-Jacques Aernout (@aernout) 15 декабря 2018 г.

​

Elle espère vraiment ne pas être reconnue la flic? 👮‍♀️ Je lui donne une semaine avant de passer devant sa hiérarchie… #BalanceTonPost #BTP — Alain Broge (@allobro) 14 декабря 2018 г.

​

Pas tres coherente cette policiere — Valérie (@ValerieMad) 14 декабря 2018 г.

​

Si les gilets jaunes commencent à se déguiser en flic ça va être compliqué!!! — Dulce (@Dulce87251195) 14 декабря 2018 г.

​

© AFP 2018 CHARLY TRIBALLEAU «On nous a par le passé interdit les flashballs et parfois même face aux Black-blocs»

Face à l'augmentation des prix du carburant qui frappe surtout le diesel, de nombreux Français sont descendus dans les rues le 17 novembre 2018 . La vague de mécontentement se poursuit toujours et est notamment suivie en Belgique. Les quatre mobilisations des Gilets jaunes en France ont régulièrement dégénéré en affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre et ont été marquées par de nombreux pillages, cassages, incendies, interpellations et violences extrêmes.

De nombreux Gilets jaunes ont assuré de leur détermination à poursuivre les blocages, notamment sur les ronds-points, et ont appelé à un acte 5 de la mobilisation, samedi dans toute la France.