Des «handicapés en colère» débarquent sur les pistes de l’aéroport de Toulouse (vidéo)

Sur fond de tensions des Gilets jaunes en France, quelques personnes handicapées ont fait une intrusion sur les pistes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ce vendredi 14 décembre. Profitant d'un portail laissé ouvert, ils ont réussi à rouler dans leurs fauteuils jusque sur le tarmac ce qui a légèrement perturbé le trafic de l'aéroport.

Les gendarmes du transport aérien ont rapidement pris en charge les manifestants qui étaient venus exprimer leur colère contre la politique du gouvernement.

Après avoir été surveillés pendant deux heures, les manifestants ont été conduits dans les bureaux de la gendarmerie.

Parmi les auteurs de cette action a été aperçue Odile Maurin, la persévérante présidente de l'association Handi-Social. Elle a déjà fait parler d'elle récemment en bloquant un TGV avec ses camarades ou en enfarinant le député LREM Adrien Taquet.

Face à l'augmentation des prix du carburant qui frappe surtout le diesel, de nombreux Français sont descendus dans les rues le 17 novembre 2018. La vague de mécontentement se poursuit toujours et est notamment suivie en Belgique. Les quatre mobilisations des Gilets jaunes en France ont régulièrement dégénéré en affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre et ont été marquées par de nombreux pillages, cassages, incendies, interpellations et violences extrêmes.

De nombreux Gilets jaunes ont assuré de leur détermination à poursuivre les blocages, notamment sur les ronds-points, et ont appelé à un acte 5 de la mobilisation, samedi dans toute la France.