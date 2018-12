Danse avec les Gilets jaunes? Bloqués sur la A7, des artistes en rien découragés (vidéo)

Le sentiment de la fête régnait aussi ce samedi, jour du cinquième acte de la mobilisation des Gilets jaunes. Ce grâce à la troupe de Diamond Dance The Musical: bloqués dans un bouchon sur l'autoroute A7 dans l'après-midi, les danseurs n'ont pas perdu leur calme et ont fait ce qu'ils savent faire mieux que les autres.

La danse a été vite diffusée sur les réseaux sociaux, étant peut-être un des beaux moments de la journée. Parmi les danseurs, des Gilets jaunes tout aussi bien préparés.

La vidéo a été visionnée plus de 44.000 fois depuis le moment de la publication de l'article.

Face à l'augmentation des prix du carburant qui frappe surtout le diesel, de nombreux Français sont descendus dans les rues le 17 novembre 2018. La vague de mécontentement se poursuit et est notamment suivie en Belgique. Les quatre mobilisations des Gilets jaunes en France ont régulièrement dégénéré en affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre et ont été marquées par de nombreux pillages, cassages, incendies, interpellations et violences extrêmes.

Selon le dernier bilan, le ministère de l'Intérieur faisait état de 66.000 manifestants dans toute la France vers 19h00 dont 4.000 au plus fort de la journée à Paris. A 18h30, 168 personnes avaient été interpellées en marge du rassemblement des Gilets jaunes à Paris et en petite couronne. 115 personnes ont été placées en garde à vue, a annoncé la chaîne BFM TV citant la préfecture de police.