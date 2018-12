Gilets jaunes: Taubira pointe du doigt la gauche et manque de se faire lyncher sur le Net

Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, a confié dans une interview au Journal du dimanche que la gauche - «désespérée et désespérante» - a offert un «débouché politique» au mouvement des Gilets jaunes en France. Ses propos ont été vite repris par les réseaux sociaux.

Dans un entretien au Journal du dimanche, Christiane Taubira a qualifié le mouvement des Gilets jaunes d'«ambigu» avec «à la fois du sublime et des traces de choses abjectes» et a souligné que la responsabilité de la gauche «est lourde, très lourde, sur le passé, sur le présent». «Elle peut l'être plus encore si la gauche ne comprend pas que c'est à elle qu'il revient d'offrir un débouché politique à ce mouvement», a-t-elle fustigé.

Or, les internautes n'ont pas tardé à réagir à ses assertions sur les réseaux sociaux. Certains ont relevé que Mme Taubira faisait en fait partie de «cette gauche»:

Oui madame mais vous avez fait partie et peut-être malgré vous, vous en avez contribuer à la chute de votre gauche Je préfère l'esprit de la France Insoumise

_Gilets jaunes_: Christiane Taubira pointe la _très lourde_ responsabilité de la gauche dans la crise — Jack-93 Insoumis (@Jack93Insoumis) 16. Dezember 2018

Avec tout le respect que je peux avoir pour Christiane Taubira le gouvernement auquel elle a appartenu y a fortement contribué. — Laurent Aspis (@LaurentAspis) 16. Dezember 2018

Otez moi d'un doute ma mémoire flanche: Taubira c'est pas la garde des sceaux qui faisait appel des décisions de justice relaxant les syndicalistes? — Roger Barraillé (@martialdoc) 16. Dezember 2018

Sachant qu'elle fait partie de cette gauche et qu'elle a une grande part de responsabilité dans cette chienlit, c'est risible.



«Gilets jaunes»: Taubira pointe la «lourde» responsabilité de la gauche dans la crise https://t.co/q6pWf5eYvG — Jérôme. ن ✝ 🇫🇷 (@pilatus70) 16. Dezember 2018

D'autres ont exprimé leur mécontentement à l'égard du gouvernement de la présidence François Hollande, dont Christiane Taubira était une partie prenante:

Chez les #GiletsJaunes, il y a surtout la volonté claire de ne plus jamais revoir ni Christiane #Taubira, ni François #Hollande, ni Ségolène #Royal, ni Alain #Juppé, ni aucun représentant de cette classe politique depuis 45 ans qui a fait de notre France une véritable poudrière — WClintEstwood (@WilliamduMans) 16. Dezember 2018

Et pourquoi Taubira ne poinnte t'elle pas sa "très lourde" responsabilité dans les tueries et agressions multiples, après qu'elle ait supprimé les mesures judiciaires mises en place par Sarkozi??

La paille et la poutre!! Elle se fout de notre G****!! https://t.co/uRACLfYPPV — Maharba (@MaharbaCaribean) 16. Dezember 2018

Je crois que c’est une blague? Madame Taubira a été 4 ans ministre de la justice. Elle ne se sent aucune responsabilité? — Nono (@renonreno123) 16. Dezember 2018

Certains internautes ont jugé ses assertions «raisonnables»:

Gilets jaunes : Taubira pointe la « lourde » responsabilité de la gauche — Le Point. C’est bien la première fois que je suis entièrement d’accord avec cette Femme Politique. Mince deviendrait-Elle https://t.co/ZZgVo3ra2v — Joel le brun (@le_lebrun77) 16. Dezember 2018

Elle dit vrai: les partis se disant de gauche (ps, génération s) attendent le pouvoir pour copiner tranquillement pdt que le peuple creve. Taubira présidente! — Anneuf (@choochoote8081) 16. Dezember 2018

#Taubira est largement plus lucide que #OlivierFaure et nettement plus honnête intellectuellement que #Hollande — marizinha (@radiovelha) 17. Dezember 2018

Face à l'augmentation des prix du carburant qui frappe surtout le diesel, de nombreux Français sont descendus dans les rues le 17 novembre 2018. La vague de mécontentement se poursuit et est notamment suivie en Belgique. Les mobilisations des Gilets jaunes en France ont régulièrement dégénéré en affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre et ont été marquées par de nombreux pillages, cassages, incendies, interpellations et violences extrêmes.

Selon le dernier bilan, le ministère de l'Intérieur faisait état de 66.000 manifestants dans toute la France vers 19h00 dont 4.000 au plus fort de la journée à Paris samedi 15 décembre. Ces chiffres en baisse comparativement à la semaine dernière, alors que plus d'un policier était mobilisé pour chaque manifestant, n'ont pas tardé à faire polémique.