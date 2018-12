Castaner compare les Gilets jaunes aux Talibans? Le Net s’embrase

Alors que le ministre français de l'Intérieur s'est exprimé, à l' Assemblée nationale , sur la destruction partielle de la sculpture de la Main jaune installée sur un rond-point à Châtellerault, lors des manifestations des Gilets jaunes , il a rappelé comment les Talibans* avaient attaqué les bouddhas de Bâmiyân en 2001.

​«Quand on en vient à attaquer des œuvres d'art […] on oublie la liberté de création, on oublie au fond la liberté tout simplement. Et on l'a vu dans notre propre Histoire. On a vu comment les Talibans* ont attaqué les bouddhas géants de Bâmiyân, c'était en mars 2001», a lancé M.Castaner.

Plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux n'ont pas apprécié le fait que Christophe Castaner ait «comparé les Gilets jaunes aux Talibans*». Par ailleurs, ils ont vu dans ses dires une «provocation».

Il y a eu des internautes qui ont expliqué la déclaration du ministre français par la «panique suscitée» par les Gilets jaunes au sein du gouvernement.

On a l'impression que la panique suscitée par les gilets jaunes rendent les membres du gouvernement ou les députés LREM fous à lier. Les derniers interview de Penicaud sont des modèles d'incompétence et d'absence totale de maitrise — Caroline Porteu (@CPorteu) 19 декабря 2018 г.

M'enfin, qu'est ce que sont venus faire les talibans dans cette prise de parole qui n'était pourtant pas sotte au départ? — Caro GUESNIER CIVIFF (@CaroCIVIFF) 19 декабря 2018 г.

​Le lendemain de l'acte 5, le 16 décembre, un incendie a en partie détruit la sculpture de 24 mètres intitulée la Main jaune. Elle a été construite par 500 bénévoles et installée sur un carrefour il y a huit ans. Une enquête a été ouverte.

Les bouddhas de Bâmiyân étaient trois statues excavées dans la paroi d'une falaise située dans la vallée de Bâmiyân, en Afghanistan, à 230 kilomètres au nord-ouest de Kaboul. Le site entier a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco. En mars 2001, les Talibans* au pouvoir dans ce pays ont toutefois pris la décision de détruire les statues.