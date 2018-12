«Couscous pimenté»? Jean-Vincent Placé veut réconcilier des parlementaires, le Net rigole

Pour mettre fin à une querelle entre le député LREM Joachim Son-Forget et la sénatrice EELV Esther Benbassa, l’ancien ministre et ex-sénateur de l'Essonne Jean-Vincent Placé les a invités à se réunir autour d’un couscous. Une idée qui n’a pas laissé les internautes indifférents.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ne cessent de commenter le tweet d’apaisement de Jean-Vincent Placé, ancien sénateur et ex-secrétaire d’État, qui a proposé d’organiser «un dîner sympa» avec un couscous pour réconcilier le député LREM des Français établis à l'étranger, Joachim Son-Forget, et la sénatrice EELV Esther Benbassa.

Cher @sonjoachim Je te redis toute mon amitié ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec toutes tes analyses :-). Mon projet 2019 un diner chez mon ami Haddad à la boule rouge avec @EstherBenbassa que j'aime toujours. Elle sait pourquoi. Labesalik comme on dit au bled https://t.co/csVm7wdlfV — Jean-Vincent Placé (@JVPlace) 28 décembre 2018

​Au moment où M.Placé se proposait de jouer l’arbitre, la tension était à son maximum. M.Son-Forget avait accusé Esther Benbassa de «falsifier» la parole de Brigitte Macron et publié de nombreuses photos de la sénatrice, soit pas moins de 50 tweets en une heure et demie. Il avait notamment renvoyé Mme Benbassa à «son pot de maquillage». La sénatrice EELV avait réclamé des excuses publiques, dénonçant le «harcèlement» du député à son égard et repris à cette occasion le hashtag #MeToo.

L’invitation faite par M.Placé au milieu de ce scandale a été largement relayée par les médias. Mais de nombreux internautes doutent que Jean-Vincent Placé soit la bonne personne pour jouer le rôle de pacificateur. Ils rappellent que M.Placé avait quitté la vie politique après qu’une soirée fortement alcoolisée dans un bar du très chic 6e arrondissement de Paris en avril lui a coûté six mois de prison avec sursis, une mise à l'épreuve de deux ans et 1.000 euros d'amende pour violences volontaires, injures à caractère racial et propos outrageants.

Mais pourquoi vous relayez du jean Vincent placé @franceinfo??? Il ne doit plus avoir d’audience. Il fait partie des gens qui ont taché la République, et ont contribué par leur comportement au mépris qu’inspire les politiques. 🧹 — bienewolf (@bienewolf) 29 décembre 2018

Il confirme son image de gros lourd macho: réconcilier de force la victime et le coupable. — Bureau (@bureau_49258) 29 décembre 2018

​​Pourtant, Jean-Vincent Placé a expliqué au Parisien qu’il agissait en tant qu’ami des deux intéressés.

«Je vais laisser passer 2018 et je vais organiser un dîner sympa chez mon ami Haddad à la Boule Rouge, courant janvier. Le couscous est la meilleure réponse aux querelles surmédiatisées», a-t-il indiqué.

Mais ceci ne serait pas une explication pertinente pour certains commentateurs.

Un couscous pimenté???😂 — James Burger (@chevrocruz) 29 décembre 2018

Il devait être sous l'emprise de l'alcool le JV lorsqu'il a dit ça — ╔══ rin ══╗ (@frzrin) 28 décembre 2018

​Il y a ceux qui disent ne pas en croire leurs yeux et se demandent pourquoi les médias en parlent comme d’une proposition sérieuse.

Il y a les fake news et donc là les non-news. — Virginie Perrin (@virginie_perrin) 29 décembre 2018

Cher amis de Twitter,

Sommes nous dans un monde parallèle où tout part en vrille?

Dites moi parce que là je ne comprends plus rien… https://t.co/gLLblG6sb6 — Yassine Belattar (@BelattarYassine) 28 décembre 2018

pic.twitter.com/6zJufnvYEV — la fille en tongs 🏄‍♀️ (@en_tongs) 28 décembre 2018

franchement il y a des fois faut juste pas chercher à comprendre et passer à autres choses

à ce stade là ça sers plus a rien de comprendre pic.twitter.com/hBeqVlDZh7 — ady (@ady_paris) 28 décembre 2018

Rassurez-moi…

C'est un poisson d'Avril?!?… 🤦🧐 — ⭐Tom le Frontalier​ 🇫🇷/🇱🇺⭐ (@TBilesimo) 29 décembre 2018

​Ils font des propositions humoristiques sur les conséquences possibles d’une rencontre entre les protagonistes de l’affaire.

waouh j'avais cru lire qu'il proposait un tête à tete genre MMA entre les 2 j'suis grave fatigué moi lol — Moi,Mechant&Gourmand (@Ma_AmD) 28 décembre 2018

Attention au couscous brochettes..



Carnage entre députés avec des pics à brochettes… — Béatrix (@beatrix_Orlov) 28 décembre 2018

​Et d’après un tweet publié il y a quelques heures par M.Son-Forget, leurs suppositions ne seraient pas si loin de la réalité.

​Mais des commentateurs plus sérieux en vont même jusqu’à critiquer la République et les personnes qui la gouvernent, donnant raison aux revendications des Gilets jaunes.

Cette république serait risible si ce n’était pas si grave.

Ces gens ne doivent plus avoir voix au chapitre. Ridiculiser à ce point un état est dangeureux pour l’avenir du pays.https://t.co/522SwcKYvG — ⚜ Noir Lys ⚜ (@NoirLys77) 28 décembre 2018

Il faut quand même reconnaître que parfois les #GiletsJaunes n'ont pas tort: quand on voit ce concours de guignols on peut souhaiter un grand coup de balai! ❤️ — breizhat (@breizhat92) 28 décembre 2018

​D'ailleurs, l’idée d’un dîner de réconciliation ne semble pas mauvaise pour certains internautes qui proposent pour leur part des modifications à apporter au programme de la rencontre.

Des commentateurs discutent ainsi du choix du restaurant…

Une façon astucieuse de faire de la pub pour son ami de la Boule rouge! — Jean-Pierre Salmona (@JPS1827) 29 décembre 2018

Il aurait plutôt dû choisir un resto du XIII! #Placé — Fernand Naudin (@QuiCest_Raoul) 29 décembre 2018

… et d’autres du choix du plat principal.

@JVPlace pourquoi un couscous? pourquoi pas une blanquette de veau ou un boeuf bourguignon ou une bouillabaisse Nous sommes en France bordel — Liberté d'expression (@mimaual) 29 décembre 2018

​En tout cas, aucun des protagonistes de l'affaire n'a encore accepté l’invitation de M.Placé sur Twitter.