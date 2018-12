Les Macron à Saint-Tropez? Une photo crée l’émoi parmi les internautes

Une photo d’Emmanuel et Brigitte Macron, qui aurait été prise vendredi sur la place des Lices à Saint-Tropez et partagée sur les réseaux sociaux et dans des médias dont Nice Matin et Var Matin, a provoqué une vague d’émotions parmi les internautes

📍DERNIÈRE MINUTE📍 — #Politique: Alors que des #GiletsJaunes tentaient hier encore d’investir le fort de #Brégançon à Bormes-les-Mimosas le couple présidentiel a été aperçu à Saint-Tropez hier soir autour de 19h15 place des Lices." #SaintTropez #Macron pic.twitter.com/RuRiyXPRs1 — FranceNews24 (@FranceNews24) 29 décembre 2018

⁦@Var_Matin⁩ diffuse une photo du couple #Macron place des lices à #SaintTropez où ils ont été aperçu vers 19h15 pic.twitter.com/ni9oTNOFbI — Jean-Marc Alric (@jmAlric11) 28 décembre 2018

​Le journaliste Renaud Revel a révélé samedi dans son blog ImmediaS que le couple Macron séjournait chez la réalisatrice Danièle Thompson, amie de Brigitte, à Saint-Tropez.

Le couple Macron invité de la productrice Danièle Thompson à Saint-Tropez et sous haute protection https://t.co/01t99zq0XW — Revel (@renaudrevel) 29 décembre 2018

​Ces derniers jours, M.Macron se montre très discret et personne ne sait au juste où il se trouve. Le programme d’activités du Président n’est pas mis à jour sur le site de l'Élysée.

Une quarantaine de Gilets jaunes qui pensaient que le Président de la République était en vacances au fort de Brégançon, dans le Var, ont tenté, le 27 décembre, d'investir la forteresse, la résidence d'été des Présidents de la République française.

Quand la nouvelle sur les Macron à Saint-Tropez a commencé à se répandre, des internautes ont commencé à publier des images du film Le Gendarme de Saint-Tropez, censé selon eux, protéger le chef d’État.

Il sera sous bonne garde à #SaintTropez pic.twitter.com/CwV1HxDPOC — 🐝 Черная овца 🐝 (@MoutonNoirCeven) 29 décembre 2018

#Brigitte et Emmanuel #Macron aperçus à #SaintTropez 👀La Gendarmerie est sur les dents et s’apprête à protéger le Président des #GiletsJaunes 😉 pic.twitter.com/rrYWfRmje0 — Jean-Marc Alric (@jmAlric11) 28 décembre 2018

Mais comment? @EmmanuelMacron est à Saint-Tropez? Ce goût des symboles 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/HirfvPBe7H — Hélène Fontanaud 🐝🌹 (@HeleneFontanaud) 29 décembre 2018

​Certaines personnes ont rappelé que choisir une «ville des riches» pour le réveillon du Nouvel An n’était pas une bonne décision du chef d’État au moment où les Gilets jaunes protestent dans tout le pays.

Saint-Tropez le Roi des Riches se fait remarquer par dans un village Bling Bling pic.twitter.com/wo9MlNrbNP — adagio (@julio_tyui) 29 décembre 2018

​Mais d’autres commentateurs ont exprimé leur soutien au Président, rappelant notamment qu’il ne fallait pas être riche pour aller dans cette ville.

Donc parce-que certains n'arrivent pas à joindre les 2 bouts, Macron devrait se priver d'aller à #SaintTropez pour y passer le réveillon? Je veux bien entendre certaines choses mais à ce point.. — MbAPépite ⭐️⭐️ (@Alex_itay) 29 décembre 2018

Macron est photographié au Courtepaille > coup de communication. Macron est photographié à Saint-Tropez > provocation. Quoi qu'il fasse, cela ne va pas. Cela en devient risible. #Fatigue — Flavien Neuvy (@flavienneuvy) 29 décembre 2018

Je découvre que @EmmanuelMacron est en vacances à Saint-Tropez et à lire les commentaires il n'a pas le droit d'y aller parce que c'est réservé aux miliardaires et que c'est du mépris de classe. Coincidence, j'y vais aujourd'hui, je gagne un peu plus du SMIC… — Christopher McCandless 🇫🇷🇪🇺 (@laiyikhei) 29 décembre 2018

​Toutefois, l’article du journaliste Renaud Revel a rapidement disparu de son site.

Tiens tiens @renaudrevel vient de supprimer son article sur l'accueil du couple #Macron par Danièle Thompson à #SaintTropez! pic.twitter.com/qbn8hIG93m — 🐝 Черная овца 🐝 (@MoutonNoirCeven) 29 décembre 2018

​Le Président est attendu le 31 décembre à Paris pour la cérémonie des vœux aux Français. Là au moins, on saura au juste où il est.