«Mesures exceptionnelles»: Bercy convoque les assureurs pour parler des dégâts des manifs

Toutes les personnes dont les biens ont été endommagés en parallèle des manifestations des Gilets jaunes sont susceptibles d'être indemnisées par leurs assurances. Au total, la somme de tous les paiements pourrait égaler 150 à 200 millions d'euros, selon le Journal du dimanche (JDD).

Cette estimation inclut les dégâts causés au cours des périodes de manifestations, surtout les voitures incendiées et les vitrines des magasins et restaurants détruites. Qui plus est, la somme totale des indemnisations pourrait être encore plus élevée, car les contestations continuent.

Le Journal du dimanche fait savoir que les représentants des compagnies d'assurance ont été invités à une rencontre privée à Bercy, où il a été demandé aux assureurs de prendre des «mesures exceptionnelles». L'une des nouveautés des compagnies d'assurance pourrait être l'annulation des franchises prévues dans les contrats d'assurance automobile.

«L'appréciation des pertes d'exploitation des commerçants et restaurants donnera sans doute lieu à des discussions», a déclaré François Nédey, membre du comité exécutif d'Allianz, lors de la réunion à Bercy, cité par le JDD.

Face à la taxe sur les prix du carburant, de nombreux Français sont descendus dans les rues depuis le 17 novembre 2018. Les mobilisations des Gilets jaunes ont régulièrement dégénéré en affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Les chiffres de la mobilisation annoncés par le gouvernement font l'objet de polémiques.