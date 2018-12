«2018 sera l'année de la cohésion de la nation»: cette prophétie de Macron refait surface

Il y a tout juste un an, le chef de l’État français fraîchement élu s’était donné pour objectif de restaurer la «concorde» entre les Français. Une drôle de prédiction, si l’on prend en compte l’émergence du scandale de Benalla et la crise des Gilets jaunes… «Il avait raison: la cohésion de la nation contre lui et son gouvernement!», note la Toile.

Dans les vœux du chef de l'État pour l'année 2018, Emmanuel Macron avait fait savoir que 2018 serait au contraire, à ses yeux, celle «de la cohésion de la nation».

Sur le plan national, l'année 2018 sera celle de la cohésion de la Nation. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 31, 2017

Ce souhait et ce tweet ont refait surface dernièrement sur les réseaux sociaux, tant le pays semble plus agité qu'un an auparavant dans un contexte de résurgence de l'affaire Benalla et de la crise des Gilets jaunes qui ont entraîné une baisse significative de la popularité du Président…

Bon nombre d'internautes ont pointé du doigt avec humour le décalage entre les vœux présidentiels 2018 et la réalité qui a suivi.

"L'année 2018 sera celle de la cohésion de la Nation."



On a vu ça avec l'#AffaireBenalla et les #GiletsJaunes… 🙄

Les mots ne suffisent plus pour cacher une mauvaise gestion du pays et des décisions qui vont contre l'intérêt du peuple.#BenallaGate pic.twitter.com/WIiA2EEPrj — Tancrède ن (@Tancrede_Crptrs) December 28, 2018

Il avait raison: la cohésion de la nation contre lui et son gouvernement! — Fredo038 (@Fredo384450) December 31, 2018

Amusez (!),vous à relire ou revoir les voeux présidentiels de l an dernier. Le topo sur la cohésion de la nation est assez saisissant! — bruno masure (@BrunoMasure) December 31, 2018

Il y a un an, Macron annonçait que 2018 serait l'année de la cohésion de la nation.

Vu le résultat j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2019.pic.twitter.com/aPYU3AwCpH — Jean Hugon🔻 (@JeanHugon3) December 31, 2018

— « Tu te souviens du réveillon l’an dernier » ?



— « Hahaha oui qu’est ce qu’on s’était marré » pic.twitter.com/KBUJnJ2Tww — Guillaume Blardone (@gblardone) December 23, 2018

Certains ont évoqué sur un ton sarcastique le prophète Nostradamus:

Après celle de la "cohésion de la Nation" en 2018, 2019 sera l'année de quoi, @EmmanuelMacron?#Nostradamus https://t.co/Hg8ZrBK7iq — Louis de Montalte (@LdMontalte) December 29, 2018

C'est savoureux (ou pas) de réentendre les vœux 2017 de Macron:

"2018 sera l'année de la cohésion nationale". #lol #nostradamus — Fille d'avril (@licorneuil) December 30, 2018