Doigts amputés, brûlures, surdité: des manipulations de pétards tournent mal à Strasbourg

Neuf personnes ont été blessées à Strasbourg lors de la manipulation de pétards pour fêter le Nouvel An. Deux hommes se sont notamment vus amputer des doigts tandis que d’autres souffrent de brûlures, de plaies et de surdité temporaire, annonce BFM TV se référant au service SOS Mains.

La nuit de la Saint-Sylvestre a été marquée par des accidents à Strasbourg causés par la manipulation de pétards de provenance douteuse, lit-on sur BFM TV.

Ainsi, neuf personnes blessées à cause de pétards ont reçu des soins médicaux à SOS Mains du centre hospitalier universitaire (CHU) de Strasbourg. Deux hommes ont notamment eu des doigts amputés, le pouce et l'index chez l'un et l'annulaire et l'auriculaire dans le second cas.

«Dans les deux cas, la provenance des pétards ne correspond pas à des artifices achetés dans un commerce: l'un, apparemment en provenance de Pologne, a été acheté à un vendeur à la sauvette et le second a été fabriqué artisanalement», a expliqué au média Philippe Liverneaux, le chef du service SOS Mains.

D'autres personnes souffrent de brûlures, de plaies et de surdité temporaire. Le plus jeune des blessés est âgé de cinq ans, la plupart étant des jeunes adultes.