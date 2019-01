Un nouveau sondage révèle l’opinion des Français sur le RIC

Une large majorité de Français sont favorables à l'instauration du référendum d'initiative citoyenne réclamé par les Gilets jaunes, révèle le baromètre Harris Interactive pour RTL et M6.

© REUTERS / Stoyan Nenov La plupart des Français pensent que les réformes de Macron ne verront jamais le jour

Ainsi, 80% des personnes interrogées soutiennent ce type de référendum pour proposer une loi, 72% pour abroger une loi, 63% pour mettre fin au mandat d'un élu, et même 62% pour modifier la Constitution.

Ce sont les sympathisants de La France Insoumise, du Parti communiste français et du Rassemblement national qui sont les plus favorables à cette mesure, avec un soutien de plus de 77% pour chacune de ses applications. Les sympathisants LREM sont quant à eux plus réservés sur la question.

Toujours d'après ce sondage, les Français sont beaucoup plus partagés concernant les avancées que pourrait apporter le «grand débat national» lancé par le gouvernement. La moitié d'entre eux estiment que celui-ci tiendra compte, au moins en partie, des avis émis par les citoyens, tandis que 47% pensent le contraire.

Dans son interview accordée aux Échos à la mi-décembre, Édouard Philippe a annoncé la tenue d'un débat sur le référendum d'initiative citoyenne (RIC) qui, selon lui «peut être un bon instrument dans une démocratie mais pas sur n'importe quel sujet ni dans n'importe quelles conditions».

D'après un sondage Odoxa-Dentsu Consulting publié par Le Figaro et Franceinfo, 78% des Français sont favorables à l'instauration du RIC. Dans le même temps, plus de la moitié des personnes interrogées (51%) ne pensent pas «qu'Emmanuel Macron [aille] au bout de ses réformes».