«De l’huile sur le feu»: le Net réagit aux propos de Griveaux sur les Gilets jaunes

Le mouvement des Gilets jaunes est «devenu le fait d'agitateurs» voulant «renverser le gouvernement», a déclaré ce vendredi le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, à la sortie du conseil des ministres.

«Depuis les annonces d'Emmanuel Macron, le mouvement dit des Gilets jaunes est devenu pour ceux qui restent mobilisés un mouvement d'agitateurs qui veulent l'insurrection et renverser le gouvernement», a-t-il lancé.

Il estime que «ceux qui appelaient à débattre ne veulent d'ailleurs pas participer au grand débat national». M.Griveaux a également précisé que le Président voulait «aller encore plus loin dans le changement».

«Le Président est revenu sur trois reproches qu'il nous faut entendre: le fait que les choses n'aient pas réellement changé pour beaucoup de nos concitoyens […], le fait qu'il est indispensable de redonner du sens dans un monde où il faut lutter pour ne pas céder à l'immédiateté du moment, et le fait que nous devons aller encore plus loin dans le changement, et être plus radicaux dans notre manière de faire», a-t-il conclu.

Néanmoins, de nombreux internautes ont jugé «provocateurs» les propos du porte-parole du gouvernement.

— Marc FRANCESCHI (@MarcFranceschi) January 4, 2019

— Sacha Touille ⭐️⭐️⚽️🏅🏆 (@sachatouillebcp) January 4, 2019

— Alain BESSON (@BESSONAlain3) January 4, 2019

Certains estiment que le gouvernement n'a pas vraiment compris ce que réclament les Français.